Incident cérémonie d’ouverture du Festival de Timgad : une tête tombe

Le directeur de l’organisation de la diffusion de la production culturelle au ministère de la Culture et des Arts, Samir Taalbi, a révélé que le commissaire de la 42e édition du Festival culturel international de Timgad à Batna, Youcef Boukhentache a été démis de ses fonctions.

Cette décision est intervenue après le récent incident lors de la soirée d’ouverture du festival. Où le concert prévu a été annulé en raison d’un problème technique.

Samir Taalbi a révélé la nomination du directeur de l’Office national de la culture et de l’information, Abdallah Bouguendoura, comme nouveau commissaire du festival.

Le même responsable a également souligné le maintien de tous les membres de l’organisation mais aussi le maintien du programme artistique établi par l’ancien commissaire.

Taalbi a rassuré, en assurant que le ministère de la culture compte maintenir le programme en de préservant les droits des artistes participant à la 42ème édition du festival international de Timgad.

Retour sur l’incident de la cérémonie d’ouverture du festival

Après deux ans marqués par la pandémie de Coronavirus, l’art et la culture commencent tout juste à retrouver leurs beaux jours. En Algérie, chaque été est marqué par le Festival Culturel International de Timgad, qui était cette année très attendu, par le monde culturel algérien mais aussi par le public.

Le jeudi 28 juillet, devait être la soirée donnant le « Là » à un festival de 4 jours. A peine 30 minutes après le début de la cérémonie d’ouverture, une panne technique est survenue entraînant l’arrêt subit de cette dernière.

Une panne technique a causé l’arrêt de la cérémonie d’ouverture de la 42ᵉ édition du Festival international de Timgad, jeudi dernier. Dans une déclaration accordée à l’APS, le commissaire du festival, Youcef Boukhentache, est revenu sur cet incident. Expliquant que « tous les efforts seront déployés pour déterminer la cause de cette panne ».

Le Ministère de la Culture, ne tarde pas en réagissant, ce vendredi en matinée. Ce dernier, a fait part des mesures prises suite à la panne technique survenue jeudi soir lors de la cérémonie d’ouverture de la 42ᵉ édition du Festival international de Timgad à Batna. En ouvrant une enquéte mais aussi en confiant la prise en charge totale de l’aspect technique du Festival à l’Office national de la culture et de l’information. Et ce, à compter de ce vendredi 29 juillet et ce jusqu’à la fin du festival.