Rafales à 80 km/h, 50 départs de feu et fortes pluies : bilan d’une nuit agitée en Algérie

Cinquante départs de feu en une seule nuit, des rafales qui dépassent les 80 km/h et plus de trois douzaines de wilayas placées sous surveillance : l’Algérie affronte depuis mercredi soir une conjonction d’incendies et d’intempéries.

La Protection civile indique avoir éteint 42 de ces foyers, mais huit autres mobilisent encore ses équipes. Dans le même temps, les vents violents ont fait deux blessés à Mascara et arraché plusieurs arbres dans le centre du pays.

Les incendies touchent forêts, palmeraies et cultures dans cinq wilayas

Le bilan dressé par les secours recense 50 incendies ayant affecté le couvert végétal, des parcelles agricoles, des palmeraies et des stocks de paille. Huit sinistres restent hors de contrôle. Ils se répartissent entre Béjaïa, Mila et Tizi Ouzou, avec deux foyers chacune, auxquels s’ajoutent un feu à Jijel et un autre à Chlef.

En Kabylie côtière, les flammes ont frappé la forêt d’Adekar avant de gagner le maquis d’Aokas. Plus à l’est, les communes de Terrai Bainane et Aïn Tinn, dans la wilaya de Mila, ont vu partir en fumée une partie de leur végétation.

À Tizi Ouzou, ce sont Ait Chafâa et Azazga qui concentrent les interventions, tandis que Beni Haoua et El Milia complètent cette carte des zones sinistrées.

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Les vents violents provoquent blessures et dégâts matériels

Le second front ouvert cette nuit est météorologique. Des rafales soutenues balaient plusieurs régions et ont causé des dégâts matériels notables, principalement par l’arrachage d’arbres.

À Mascara, un mur s’est écroulé sur une maison, abîmant la toiture. Deux personnes ont été prises en charge, sous le choc.

Dans le centre, les équipes de secours sont intervenues pour dégager deux arbres tombés à Blida et un troisième à Boufarik.

Un cas similaire a été signalé à Médéa. Aucune victime n’est à déplorer sur ces interventions, mais la circulation a été localement perturbée.

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Vigilance orange : 26 wilayas exposées aux rafales

L’Office national de la météorologie maintient un bulletin spécial de niveau 2. Des vents d’ouest à sud-ouest soufflent entre 60 et 70 km/h, avec des pointes qui atteignent, voire franchissent, la barre des 80 km/h en rafales. Des soulèvements de sable accompagnent ce flux.

Le périmètre concerné est large. Il englobe le littoral centre et est, d’Alger et Tipaza jusqu’à Skikda et Jijel, les Hauts Plateaux de Djelfa à Tébessa, ainsi que plusieurs wilayas de l’ouest comme Mascara, Relizane ou Mostaganem.

Au total, vingt-six circonscriptions sont visées. La validité de cette alerte orange court depuis jeudi six heures du matin jusqu’au lendemain à la même heure.

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Fortes pluies attendues jusqu’en soirée sur dix wilayas

Un deuxième bulletin, classé au premier niveau de vigilance, signale des précipitations abondantes. Dix wilayas sont concernées, réparties entre l’ouest (Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda), le sud (Timimoun, Ghardaïa, El Menia, El Bayadh), les Hauts Plateaux avec Tiaret, et l’extrême est du littoral, à Annaba et El Tarf. Ces averses sont prévues de six heures du matin jusqu’à vingt et une heures.

La Protection civile appelle les automobilistes à la prudence sur les axes exposés et recommande d’éviter le stationnement sous les arbres. Les habitants des zones boisées sont invités à signaler immédiatement tout départ de feu au 14 ou au 1021.

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