Incendies : Tebboune annonce des arrestations et l’indemnisation des sinistrés

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche 30 août au siège de la Présidence une réunion consacrée à la prise en charge des conséquences des incendies qui ont ravagé plusieurs wilayas de l’Est et du Centre du pays. De hauts responsables civils et militaires y ont assisté. En outre, avant d’entamer les travaux, les participants ont observé une minute de silence à la mémoire des victimes.

Deux annonces ressortent de cette réunion : des personnes impliquées dans le déclenchement des feux ont été arrêtées. De plus, les familles sinistrées seront indemnisées « immédiatement », l’État assumant l’intégralité de la facture.

« Des personnes impliquées ont été arrêtées »

Le chef de l’État a affirmé que des individus soupçonnés d’avoir provoqué les incendies ont été interpellés. Par ailleurs, il a indiqué que les investigations se poursuivent.

Il a également instruit les walis de transmettre aux services de sécurité compétents toutes les informations dont ils disposent sur les feux qui ont visé le patrimoine forestier.

Le message adressé aux auteurs présumés a été formulé sans détour. « Celui qui pense que le pays va échouer doit savoir que l’Algérie est connue pour ses sacrifices », a déclaré le président, ajoutant que personne n’est en mesure de la faire plier.

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Des départs de feu simultanés vers une heure du matin

Ce qui a nourri la piste criminelle, ce sont les circonstances mêmes des départs de feu. Le président a indiqué avoir visionné des vidéos montrant plusieurs incendies se déclarant au même moment. Cela s’est produit aux alentours d’une heure du matin.

« Cela soulève de nombreuses interrogations », a-t-il commenté.

Le chef de l’État avait déjà évoqué cette hypothèse samedi, en marge de sa visite à l’hôpital des grands brûlés de Zéralda. Là, sont pris en charge plusieurs blessés.

Peine de mort contre les pyromanes : le Code pénal révisé avant le 15 septembre

Volet judiciaire de la réunion : le président a chargé le ministre de la Justice, garde des Sceaux, de préparer avant le 15 septembre un projet de révision du Code pénal. Il doit y prévoir la peine de mort pour toute personne qui met volontairement le feu aux biens forestiers.

Il a insisté sur un point qui change la portée du texte : la peine devra être effectivement exécutée. Cela doit intervenir une fois épuisées toutes les voies de recours prévues par la loi.

Le projet doit passer devant le gouvernement cette semaine avant d’être soumis à l’Assemblée populaire nationale.

L’Algérie prononce des condamnations à mort, mais elle n’exécute plus ces sentences depuis le début des années 1990. Il existe un moratoire de fait que la révision annoncée remet en question pour cette catégorie d’affaires.

Indemnisation immédiate : cheptel, habitations, électroménager

Sur le volet social, la consigne présidentielle est claire : tout bien matériel perdu doit être indemnisé. Par conséquent, cette charge relève de l’État.

Des commissions seront installées pour évaluer, famille par famille, les pertes subies et chiffrer la valeur des biens détruits. L’indemnisation interviendra ensuite sans délai.

Le périmètre annoncé est large. Il englobe le cheptel, les habitations, l’électroménager et les autres biens perdus dans les flammes. Dans des zones rurales où le troupeau constitue souvent l’essentiel du patrimoine d’une famille, cette précision pèse lourd.

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Électricité, gaz, eau et télécoms rétablis avant samedi

Le président a fixé une échéance précise pour le retour des services de base. Ainsi, samedi prochain au plus tard, les réseaux d’électricité, de gaz, d’alimentation en eau potable et de télécommunications devront être réparés dans les zones touchées.

L’objectif affiché est de permettre aux habitants de réintégrer leurs logements dans des conditions de confort et de sécurité.

Logements endommagés : une formule contractuelle avec les entreprises

Le ministre de l’Habitat a été chargé de coordonner avec les walis afin de trouver une formule contractuelle avec les entreprises de réalisation. L’objectif est de réhabiliter et aménager les logements endommagés par les incendies. D’ailleurs, des délais de livraison précis seront garantis aux propriétaires.

Le président a demandé que tous les moyens nécessaires soient mobilisés pour que les citoyens regagnent rapidement leurs domiciles.

Un retour à la vie normale promis sous une semaine

Pour Abdelmadjid Tebboune, l’accélération de l’indemnisation constitue une réponse directe à ceux qui ont voulu porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du pays. De plus, elle constitue aussi une réponse au moral des Algériens.

Il a fixé un délai d’une semaine pour un retour à la vie normale dans les régions sinistrées. Il a aussi exigé l’application immédiate de l’ensemble de ces décisions.

Ces annonces interviennent après une séquence particulièrement lourde. Le bilan officiel communiqué le 26 août par le ministre de l’Intérieur fait état de 12 morts et de 54 blessés, dont plusieurs en soins intensifs, dans les wilayas de Jijel, Béjaïa et Tizi-Ouzou. En conséquence, un deuil national de trois jours avait été décrété.

Sur le terrain, la Protection civile a enchaîné les interventions pendant plusieurs jours, avec l’appui de moyens aériens et de l’Armée nationale populaire. Ensuite, la situation a commencé à se stabiliser en fin de semaine.

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