Incendies meurtriers : le ministère de l’Intérieur dévoile le bilan officiel des victimes

La Direction générale de la Protection civile et le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports ont dressé un bilan critique de la situation des feux de forêt et de récoltes qui frappent plusieurs wilayas du pays ce mardi 21 juillet 2026.

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports a déploré un bilan humain s’élevant à six décès.

Dans son communiqué, le ministère de l’Intérieur a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes tout en annonçant l’envoi de directives fermes aux walis pour lancer immédiatement des opérations d’inventaire et d’évaluation globale des dégâts.

Ces commissions de wilaya mèneront des enquêtes de terrain approfondies afin de permettre aux pouvoirs publics de prendre en charge l’indemnisation de l’ensemble des sinistrés.

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Le ministère a rappelé la mobilisation totale des moyens matériels et humains de l’État, notamment l’implication continue des moyens aériens (avions bombardiers d’eau et hélicoptères), pour soutenir les opérations au sol jusqu’à l’extinction complète de tous les foyers d’incendie.

Une mention de gratitude a également été adressée aux éléments de la Protection civile, de l’Armée nationale populaire (ANP), des services de sécurité et aux citoyens engagés sur le terrain.

Critique de la situation actuelle des incendies

Selon le point de situation arrêté à 17h00 par la Protection civile, pas moins de 131 incendies de forêts, de maquis, de récoltes agricoles et de palmeraies ont été enregistrés sur l’ensemble du territoire national.

Grâce aux efforts déployés, 49 foyers ont été totalement maîtrisés, tandis que les opérations de lutte se poursuivent pour éteindre 82 autres feux actifs répartis à travers 24 wilayas, dont Skikda (17 foyers), El Tarf (9), Guelma (7), Béjaïa (7), Souk Ahras (5) et Mila (5).

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Efforts pour maîtriser les incendies et protéger les habitants

Face à la progression des flammes, la Protection civile a procédé à de multiples évacuations préventives pour préserver la vie des habitants :

Béjaïa : Évacuation de plusieurs villages dans la commune de Boukhelifa, sans déplorer de victimes sur place.

Évacuation de plusieurs villages dans la commune de Boukhelifa, sans déplorer de victimes sur place. El Tarf : Évacuation de 35 familles dans la commune de Zitoune (zone de Zlazla) et évacuations à Chaffia (zones de Bouchkala et El Menaser), alors que les flammes menacent des habitations à Aïn Kerma.

Évacuation de 35 familles dans la commune de Zitoune (zone de Zlazla) et évacuations à Chaffia (zones de Bouchkala et El Menaser), alors que les flammes menacent des habitations à Aïn Kerma. Guelma : Opérations d’évacuation préventive engagées à Roknia (Kaf Ghrab et Gouci), N’Chmaya et El Kalaa (Djebel Houara), où les habitations de la commune de Fdjouj sont également menacées.

Opérations d’évacuation préventive engagées à Roknia (Kaf Ghrab et Gouci), N’Chmaya et El Kalaa (Djebel Houara), où les habitations de la commune de Fdjouj sont également menacées. Bouira : Évacuation des habitants de quatre villages dans la commune de Bordj Okhriss et de plusieurs hameaux à El Hachimia.

Les interventions combinées de la Protection civile, des forces armées et des brigades forestières se poursuivent sans relâche dans d’autres wilayas très touchées, notamment à Annaba (Séraïdi, Berrahal), Skikda (Jendel Saadi Mohamed, Aïn Kechra, Chéraïa, Aïn Cherchar) ainsi qu’à Saïda, Mascara, Boumerdès, Souk Ahras et Mila.

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