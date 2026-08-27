Incendies meurtriers au Centre et à l’Est : Tebboune décrète trois jours de deuil national

Face à l’ampleur et à la gravité des incendies qui ont ravagé plusieurs wilayas du centre et de l’est du pays, coûtant la vie à de nombreux concitoyens, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décrété un deuil national de trois jours à compter de ce jeudi.

Dans un message empreint d’une vive émotion, le chef de l’État a tenu à adresser ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées, se faisant l’écho d’une nation entière sous le choc.

L’hommage du Président aux victimes des feux

« Le cœur se serre de douleur et l’âme s’emplit de tristesse face au drame ayant coûté la vie à plusieurs de nos concitoyens », a déclaré le président Tebboune, qualifiant la situation de « période difficile que nous traversons tous ».

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Ce nouveau drame intervient à un moment particulièrement douloureux, alors même que l’État venait tout juste d’amorcer les opérations d’indemnisation pour les sinistrés des précédents foyers d’incendie, récemment maîtrisés.

S’inclinant avec déférence devant la mémoire des disparus, le chef de l’État a prié le Tout-Puissant d’accueillir les victimes en Sa vaste miséricorde, de les compter parmi les martyrs et d’accorder patience et réconfort à leurs proches, tout en formulant des vœux de prompt rétablissement aux nombreux blessés.

Un bilan humain lourd et 131 foyers d’incendie enregistrés

Sur le terrain, la situation reste critique. Mercredi soir, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, s’est rendu en urgence à Béjaïa sur instruction directe du président de la République pour suivre de près les opérations d’extinction.

Accompagné du ministre de la Santé, du Directeur général de la Sûreté nationale et du Directeur général de la Protection civile, le ministre a déploré un premier bilan humain dramatique de 12 personnes décédées des suites de ces incendies.

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Selon les services de la Protection civile, pas moins de 131 feux de végétation ont été comptabilisés jusqu’en fin d’après-midi mercredi, principalement localisés dans l’est du pays.

La wilaya de Béjaïa est la plus sévèrement touchée avec 20 foyers recensés, suivie de Tizi Ouzou (13 foyers), Skikda (10 foyers) et Jijel (6 foyers).

Drapeaux en berne et manifestations suspendues

Un hommage aux victimes de cette tragédie, des mesures strictes accompagnent ce deuil national. Durant ces trois jours, le drapeau national sera mis en berne sur l’ensemble des édifices publics du territoire. De plus, toutes les manifestations festives ainsi que l’ensemble des compétitions sportives nationales ont été annulées.

Sur le terrain, l’heure reste néanmoins à la lutte acharnée. Alors que le pays pleure ses morts, les équipes de la Protection civile, appuyées par d’importants moyens humains et matériels, poursuivent leurs opérations sans relâche pour venir à bout des foyers encore actifs et éviter que le bilan ne s’alourdisse davantage.