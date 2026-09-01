Incendies : Meddahi lance un appel solidaire pour reloger les sinistrés avant l’automne

La ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Houria Meddahi, a présidé le dimanche 30 août 2026 une réunion de coordination avec les opérateurs et professionnels du secteur touristique, afin de mobiliser le secteur pour la réhabilitation des habitations touchées par les incendies de forêt dans plusieurs wilayas.

Plusieurs figures représentatives du secteur touristique national ont pris part à cette rencontre. D’abord, le président-directeur général du groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme était présent. Par ailleurs, le président-directeur général de l’Office national algérien du tourisme (ONAT) a également assisté aux discussions.

Ensuite, des représentants de la Fédération nationale de l’hôtellerie et du tourisme ont pris part à la réunion. De même, le président du Syndicat national des agences de tourisme et le président de l’Association nationale des agents de voyages figuraient parmi les participants. Le secrétaire général du Syndicat national des agences de voyages et celui de l’Union nationale des agences de tourisme et de voyages complétaient la liste. Enfin, un représentant de la Fédération nationale des associations d’agences de tourisme et de voyages a fait le déplacement, aux côtés de plusieurs cadres du ministère.

Cette rencontre s’inscrit dans une démarche de suivi continu. En effet, elle vise à renforcer la concertation avec les opérateurs et professionnels du tourisme. Ainsi, ce cadre d’échange permet de suivre leurs attentes et d’appuyer le développement de l’activité touristique.

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Un hommage aux victimes des incendies

Au début de la réunion, la ministre a présenté ses condoléances aux familles des victimes des incendies de forêt. Ces incendies ont touché les wilayas de Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Mila et Skikda. Houria Maddahi a exprimé sa pleine solidarité avec les familles touchées.

De plus, la ministre a salué l’élan populaire manifesté par les citoyens algériens. Cet élan s’est traduit par des campagnes de solidarité et des aides destinées aux populations sinistrées. D’ailleurs, cette cohésion nationale reflète, selon elle, l’authenticité de la société algérienne et ses valeurs d’entraide.

Une opération de réhabilitation avant les pluies d’automne

La ministre a appelé les opérateurs du secteur à rejoindre l’initiative solidaire. En outre, cet appel s’adresse aux agences de tourisme et de voyages et aux investisseurs touristiques. Tous sont invités à aider à réparer les logements des familles sinistrées. Ainsi, les travaux doivent avancer vite, avant l’arrivée des pluies d’automne.

L’adhésion à cette initiative représente un devoir national. De plus, elle constitue une preuve de la responsabilité sociétale du secteur du tourisme envers ces wilayas. En effet, ces territoires accueillent des visiteurs. Cependant, ils ne se résument pas à de simples paysages naturels. Ils forment aussi un lieu de vie fondé sur le citoyen, son toit et sa sécurité.

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Cette initiative vise donc à redonner vie aux foyers touchés. Elle doit permettre aux familles de retrouver une vie normale rapidement. Pour cela, la ministre a insisté sur l’appel aux artisans locaux du bâtiment dans les wilayas concernées. Ces artisans doivent finir les travaux avant les pluies d’automne. En priorité, il faut réparer les toits et les fenêtres.

Par ailleurs, les opérations d’aide doivent respecter la dignité des citoyens sinistrés et leur vie privée. En somme, la solidarité doit rester un geste humain, qui respecte les sentiments des familles en difficulté.

Une initiative ouverte à tous les contributeurs

Cette initiative reste ouverte à tous les opérateurs et professionnels qui veulent s’y joindre. Chacun peut y participer selon ses moyens. Ainsi, l’union des efforts fera du secteur du tourisme et de l’artisanat un partenaire actif dans cet élan national. Cette entraide aidera les familles sinistrées à surmonter les suites de cette épreuve.

Le secteur du tourisme va au-delà du simple service. En effet, il porte aussi les valeurs d’accueil et de solidarité. C’est pourquoi la ministre a invité les propriétaires d’hôtels, les agences de tourisme et de voyages, ainsi que les investisseurs, à rejoindre l’initiative. Leur aide doit servir à réparer les logements des citoyens sinistrés.

Pour conclure la réunion, Houria Maddahi a rappelé que le développement du secteur repose sur le dialogue avec les professionnels. Cette méthode s’appuie sur un lien constant avec le terrain et une écoute des besoins. Ce travail doit permettre de proposer des solutions pratiques et de transformer les mesures prises en résultats concrets sur le terrain.

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