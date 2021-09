Incendies : le ministère face aux premiers défis du reboisement

Le ministre de l’Agriculture et du développement rural, Abdelhamid Hamdani, a annoncé la mise en place d’une commission nationale de coordination concernant la campagne de reboisement dont le lancement est prévu pour le mois d’octobre prochain.

En effet, et selon le communiqué dudit ministère, la campagne de reboisement des zones ravagées par les incendies va toucher plusieurs wilayas du pays, et va être lancée au début du mois de novembre prochain. Le ministre a également déclaré avoir mis en place une commission chargée du reboisement, et ce, suite à une réunion avec des représentants de la société civile (associations, spécialistes, et organismes professionnels).

Une campagne de vaste envergure, mais aux multiples défis

Cette réunion vise, selon le communiqué du ministère, à « se préparer en négociant avec les membres de la société civile en vue d’une planification opérationnelle de la campagne nationale de reboisement ». Selon le ministre, cette campagne ne peut être menée à bien avec seulement « une pure imagination administrative », selon lui, cette « campagne de reboisement doit répondre à des critères techniques afin de garantir sa réussite ».

Le ministre s’est notamment penché sur la nécessité de bien « choisir les types et les surfaces dédiés » à cet effet, mais également sur l’importance « de prendre soin des plantes ». Le ministre a assuré que la campagne de plantation ne va pas seulement concerner les forets, mais également les plantations privées touchées par les derniers incendies.

La campagne de reboisement va notamment prendre en considération la dimension économique. Le ministre a en effet assuré que les terres agricoles ravagées par les feux vont être touchées par cette campagne, et que des arbres fruitiers vont être notamment replantés.

Il est à rappeler que les derniers incendies ont causé une catastrophe écologique sans précédent en Kabylie, notamment dans la wilaya de Tizi Ouzou, dont une grande partie des tissus forestiers a été réduite en cendres. Aux pertes végétales effroyables, s’ajoutent les pertes humaines dont le nombre officiel n’a pas encore été dévoilé. Meme les animaux ont payé un lourd tribut, outre le cheptel, la faune sauvage a été également décimée par les feux meurtriers.