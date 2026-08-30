Incendies : le ministère de la Solidarité déploie ses équipes sur le terrain

Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme poursuit ses actions de terrain. Les familles touchées par les incendies restent au cœur du dispositif. Sur instruction de la ministre, Dr Souria Moulougi, les équipes de proximité multiplient les déplacements dans plusieurs wilayas. Elles assurent un accompagnement psychologique et social et distribuent aussi des aides matérielles aux sinistrés.

Tizi Ouzou : un dispositif déployé dans les zones montagneuses

À Tizi Ouzou, la direction de l’Action sociale coordonne son action avec cinq antennes locales. Elle mobilise notamment les équipes de Mekla, Beni Douala, Makouda, Azazga et Azeffoun. Ainsi, samedi 29 août 2026, ces équipes ont poursuivi leur travail dans plusieurs zones enclavées. De ce fait, plusieurs villages et hameaux ont reçu leur visite.

Les communes de Beni Zmenzer, Mizrana, Iflissen, Maâtkas, Tizi Gheniff et Aït Aïssa Mimoun figurent parmi les secteurs concernés. Les équipes poursuivent donc l’accompagnement psychologique des familles affectées.

De plus, elles remettent des aides matérielles selon les besoins constatés sur place. Elles suivent également de près les résidents évacués par précaution. Enfin, elles mènent des enquêtes sociales pour évaluer chaque situation.

Boghni et l’hôpital, deux étapes clés

Les équipes se sont ensuite rendues au village Lemkira, dans la commune de Boghni. Elles ont également visité le village Ath Ali, dans l’arch Ath Koufi.

À cette occasion, elles ont assuré un accompagnement psychologique aux familles. Elles leur ont aussi remis des aides en nature. Pour finir, les agents ont visité les blessés hospitalisés à Boghni afin de s’assurer de leur état de santé.

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Jijel : les enfants du centre d’accueil suivis de près

À Jijel, un programme spécifique cible les enfants hébergés au centre de formation professionnelle de Chekfa. Ce programme vise deux objectifs : atténuer les effets psychologiques du sinistre et préparer une rentrée scolaire sereine.

Ainsi, plus de 55 enfants ont suivi une troisième séance de soutien. Le programme propose notamment des séances d’écoute individuelle. Il comprend également des activités psychopédagogiques et ludiques. Grâce à ces actions, les enfants retrouvent progressivement un sentiment de stabilité.

Par ailleurs, deux antennes venues de Skikda renforcent le dispositif local. Elles interviennent depuis trois jours à Oued Zohour et Cheraia. Concrètement, leur action se concentre sur le centre d’accueil de la commune de Djemaa Beni Habibi. Elle touche également l’école primaire Taleb Abdelkrim. Là encore, les équipes proposent un soutien psychologique et une écoute active aux familles.

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Béjaïa : sept villages sous surveillance sociale

À Béjaïa, l’action se concentre sur sept localités rurales. Elle couvre les villages Achlouf, Tala Hiba, Aït Aâtik, Taderkount, Aït Aânane, Aït Idris et Taharicht. Ces derniers relèvent des communes de Toudja, Darguina et Tichy.

Sur place, les équipes distribuent des aides matérielles essentielles. Elles proposent aussi un accompagnement psychologique aux personnes choquées par les événements. En parallèle, elles mènent une évaluation globale des besoins. Cette démarche leur permet d’actualiser les données de terrain. Elle sert également à définir les priorités d’intervention pour chaque foyer.

El Tarf : 65 familles évacuées à Aïn El Assel

À El Tarf, la direction de l’Action sociale a activé son dispositif d’urgence. Elle coordonne son action avec l’antenne locale d’Aïn El Assel. En cause : un incendie survenu la veille dans la zone de Khanguet Aoun, commune d’Aïn El Assel.

L’opération a permis d’évacuer 65 familles par précaution, soit 160 personnes. Les équipes leur ont ainsi apporté un soutien psychologique et social. Elles ont également fourni des aides matérielles, selon les besoins recensés sur le terrain.

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