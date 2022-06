Incendies : l’Algérie loue un bombardier d’eau auprès de la Russie

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Beldjoud, a révélé que l’Algérie avait affrété un avion depuis la Russie pour éteindre les incendies. Hier, durant la soirée du mercredi 15 juin, un avion de lutte contre les incendies « Beriev BE 200 », loué pour trois mois, s’est posé à l’aéroport Houari Boumediene. Pour intervenir dans les opérations d’extinction des feux de forêt.

Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Kamel Beldjoud, était présent à l’arrivée de l’avion, mais aussi le directeur général de la protection civile, le colonel Boualem Boughlaf.

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Beldjoud, a déclaré à la presse que, l’année dernière, l’Algérie avait été témoin de beaucoup d’incendies de forêt. Il dit aussi que l’Algérie a utilisé tous les moyens en sa disposition, mais il a été constaté que ces derniers n’étaient pas suffisants pour faire face à des incendies d’une ampleur exceptionnelle. Notant que c’était sur instruction du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Certains pays ont eu recours à une solution de location. Il y a eu une réponse favorable et aujourd’hui cet avion est ici en Algérie.

Beldjoud a annoncé que l’avion était affrété pour une durée de trois mois, du 15 juin au 15 septembre. Soulignant qu’il s’agit d’un lanceur unique avec une grande capacité. Il peut interférer dans tous les endroits. Ce qui constitue un moyen supplémentaire d’assistance aux éléments de la protection civile.

4 avions anti incendies Beriev BE 200 livrés en Algérie d’ici 2023

Beldjoud a également révélé que Tebboune avait donné des instructions, l’an dernier, après les incendies qui avaient ravagé le pays. Pour acquérir quatre avions de lutte contre les incendies Beriev BE 200. La demande a été déposée officiellement et le premier appareil devrait être réceptionné en Algérie à la fin du mois de décembre prochain. Les trois appareils restants arriveront au cours du premier trimestre de l’année prochaine.

Pour référence, l’avion Beriev BE 200 est un modèle spécialisé dans la lutte contre les feux de forêt. Il a également une capacité de 12 000 litres répartis. Il peut également voler à basse altitude avec une vitesse de croisière de plus de 500 km/h et escale en mer en 14 secondes. Il peut également faire le plein sur la piste d’atterrissage, selon le dossier technique remis par la Protection civile.