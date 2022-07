Incendies : l’Algérie annule l’accord des bombardiers d’eau espagnols

Durant l’été dernier, l’Algérie a fait face à des incendies ravageurs dans plusieurs régions du pays, qui ont pour conséquence de nombreuses pertes humaines, mais aussi des milliers d’hectares de terre détruites. C’est ce qui a poussé les autorités algériennes à prendre les devants en faisant appel à des entreprises étrangères afin d’acquérir des avions bombardiers d’eau, qui sont le moyen le plus efficace pour faire face aux feux, d’autant plus que la saison estivale est marquée par de grandes chaleurs, ce qui représente plus de risques d’incendies.

Selon le site Mena Defense, spécialisé dans l’actualité militaire, il y’a de cela quelques mois, que la protection civile allait faire appel à la société espagnole « Plysa » pour les besoins de couverture de la saison des incendies de forêts avec l’envoi, en début juillet, de sept Thrush 710P. Il est important de rappeler que cette dernière, avait répondu à l’appel des autorités algériennes l’année passée en envoyant en 24 heures des appareils lors du pic des incendies du mois d’août 2021.

L’Algérie a renoncé à un accord pour acheter des avions bombardiers d’eau anti-incendies espagnols, en raison de la crise diplomatique qui persiste depuis quelques mois entre les deux pays, suite au changement de Madrid sur la question de la décolonisation au Sahara occidental.

Selon le site spécialisé Mena Défense, les autorités algériennes se sont abstenues d’acheter des avions de lutte contre les incendies à la société espagnole « Plysa » filiale spécialisée de la compagnie aérienne Air Nostrum, pour la fourniture d’avions bombardiers d’eau.

L’Algérie loue un bombardier d’eau auprès de la Russie

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Beldjoud, avait révélé en juin dernier, que l’Algérie avait affrété un avion depuis la Russie pour éteindre les incendies. Le 15 juin 2022, un avion de lutte contre les incendies « Beriev BE 200 », loué pour trois mois, s’est posé à l’aéroport Houari Boumediene. Pour intervenir dans les opérations d’extinction des feux de forêt.

Le ministre de l’intérieur, avait aussi annoncé que l’avion était affrété pour une durée de trois mois, du 15 juin au 15 septembre, soulignant qu’il s’agit d’un lanceur unique avec une grande capacité. Il peut interférer dans tous les endroits. Ce qui constitue un moyen supplémentaire d’assistance aux éléments de la protection civile.

L’avion Russe Beriev BE 200 est un modèle spécialisé dans la lutte contre les feux de forêt. Il a également une capacité de 12 000 litres répartis. Il peut également voler à basse altitude avec une vitesse de croisière de plus de 500 km/h et escale en mer en 14 secondes. Il peut également faire le plein sur la piste d’atterrissage, selon le dossier technique remis par la Protection civile.