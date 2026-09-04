Incendies : La Protection civile mobilisée contre trois foyers toujours actifs

Selon un bilan arrêté à 17 h 00 par la Direction générale de la Protection civile, trois incendies restent en activité ce vendredi, touchant les wilayas de Sétif, Béjaïa et Skikda.

Au total, huit départs de feux de végétation, de récoltes agricoles et de massifs forestiers ont été répertoriés au cours des dernières heures.

Grâce à l’intervention rapide des sapeurs-pompiers, cinq d’entre eux ont pu être entièrement maîtrisés. Les efforts des équipes de secours se concentrent désormais sur les trois foyers restants pour enrayer leur progression.

Des moyens aériens lourds déployés à Sétif

Du côté de la wilaya de Sétif, les secours restent mobilisés face au sinistre de la forêt de Charen Beyan (commune de Rasfa), où un foyer demeure en activité.

Pour prêter main-forte aux unités au sol, deux hélicoptères bombardiers d’eau de type Mi-26 ont été mobilisés afin d’effectuer des largages ciblés sur les zones difficiles d’accès.

🟢 A LIRE AUSSI : La CNAS facilite le renouvellement des cartes Chifa pour les sinistrés des incendies

Parallèlement, un nouveau départ de feu a été signalé dans la commune d’Oum El Toub, dans la wilaya de Skikda.

La Protection civile indique que d’importants moyens humains et matériels ont été promptement déployés sur les lieux pour circonscrire l’incendie au plus vite. Les opérations d’extinction se poursuivent également sans relâche dans la wilaya de Béjaïa.

L’élan de solidarité s’organise auprès des populations sinistrées

Au-delà de la réponse opérationnelle sur le front des flammes, le soutien aux populations impactées s’organise sur le terrain.

Illustration de cette mobilisation citoyenne et institutionnelle, une caravane culturelle et solidaire a pris la route ce vendredi depuis le chef-lieu de la wilaya de Béjaïa à destination des zones les plus durement touchées.

Inscrite dans le cadre du programme national « Caravanes culturelles, main dans la main pour une Algérie unie », porté par le ministère de la Culture et des Arts, cette initiative rassemble des acteurs venus de plusieurs wilayas du pays, dont Mostaganem, Sidi Bel Abbès, Blida et Bordj Bou Arreridj.

Supervisée par les autorités locales, la caravane sillonnera pendant une semaine entière des localités fragilisées par les récents sinistres, notamment le village d’Achlouf (commune de Touja), la ville de Derguina, le village de Tizi Ahmed Betichi ainsi que la commune de Melbou.

🟢 A LIRE AUSSI : Sinistrés des incendies : l’État promet une réparation totale avant le 15 septembre

Pour le directeur de la Culture et des Arts de la wilaya, Omar Regal, cette tournée porte avant tout « un message d’amour, de solidarité et de soutien » envers les habitants et tout particulièrement les plus jeunes.

Au programme de cette mobilisation de proximité : des ateliers artistiques, des activités éducatives, la distribution de livres, de jeux et de cadeaux, ainsi que l’aménagement d’espaces de lecture et d’échange conçus pour réapporter un second souffle et un élan d’espoir aux enfants de ces régions sinistrées.