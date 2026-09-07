Incendies : La CNAS déploie des mesures d’urgence exceptionnelles pour ses assurés

En application des directives du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) a enclenché un plan d’intervention d’urgence au profit des assurés sociaux et de leurs ayants droit touchés par les récents incendies de forêt.

Face à la gravité des pertes enregistrées sur le terrain, l’organisme de sécurité sociale déploie un ensemble de dispositions conservatoires visant à assurer la continuité des prestations et la prise en charge sanitaire immédiate des victimes.

Réapprovisionnement médical d’urgence et cartes Chifa express

Parmi les mesures phares annoncées dans un communiqué de la CNAS, figure la possibilité pour les personnes sinistrées ayant perdu leurs traitements lors des incendies de réacquérir immédiatement leurs médicaments.

Cette procédure d’urgence vise à éviter toute rupture thérapeutique qui pourrait aggraver l’état de santé des patients concernés.

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Par ailleurs, la CNAS s’engage à rééditer en temps record les cartes « Chifa » détruites ou perdues dans les sinistres. Des circuits logistiques d’urgence ont été mis en place pour garantir l’acheminement prioritaire de ces cartes vers les wilayas touchées et leur remise directe à leurs titulaires dans les meilleurs délais.

Mobilisation sociale renforcée sur le terrain

Dans le cadre d’un accompagnement de proximité, les équipes d’aide sociale ont été nettement renforcées grâce à la mobilisation intégrale des moyens humains et matériels disponibles.

Des caravanes et des interventions sur le terrain sont ainsi organisées au cœur même des localités et communes touchées afin de prendre en charge directement les préoccupations des citoyens.

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Une attention toute particulière est portée aux catégories nécessitant un suivi prioritaire, notamment les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les enfants, les ayants droit, ainsi que les personnes atteintes de maladies chroniques ou présentant un état de santé nécessitant un secours urgent.

Jijel : Finalisation des listes et indemnisation d’urgence

Pendant que les secours sociaux s’organisent à l’échelle nationale, la gestion de crise sur le terrain local franchit une étape décisive dans la wilaya de Jijel.

Les listes des personnes touchées par les récents incendies dans la wilaya de Jijel devaient être finalisées au plus tard ce mardi, ouvrant la voie au lancement « en urgence » de la procédure d’indemnisation.

L’annonce a été faite par le wali de Jijel, Ahmed Meklati, lors d’une déclaration à la presse locale dans la région de Tisbilane (commune de Djemaa Beni Habibi), en marge d’une visite d’inspection dédiée au rétablissement des services publics.

Le chef de l’exécutif de wilaya a précisé que dès l’approbation officielle de ces listes, le versement des indemnités sera immédiatement engagé par l’intermédiaire de la Banque nationale de l’habitat.

Sur le plan des infrastructures, les travaux de réhabilitation avancent à un rythme soutenu. Selon Meklati, 129 villages avaient déjà été rebranchés au réseau électrique dimanche, avec pour objectif d’atteindre 151 localités reconnectées avant la fin de la journée de lundi.

Pour réussir ce défi, le groupe Sonelgaz a mobilisé un dispositif impressionnant de plus de 100 équipes et entreprises partenaires, regroupant 550 travailleurs. Cet effort exceptionnel a permis de remettre en état près de 300 kilomètres de réseaux électriques de moyenne et basse tension.

Parallèlement, la Direction des ressources en eau de la wilaya a achevé la réhabilitation complète du réseau public d’alimentation en eau potable dans l’ensemble des communes sinistrées.