Incendies en Tunisie : Kaïs Saïed exprime sa reconnaissance à Tebboune

« Aujourd’hui, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un appel téléphonique de son frère, Kaïs Saïed, président de la République Tunisienne, dans lequel il a exprimé ses sincères remerciements et sa haute appréciation pour la rapidité avec laquelle l’Algérie a répondu à la pour faire parvenir les aides à la Tunisie, ce afin d’aider à éteindre les incendies qui se sont déclarés dans les forêts, appréciant l’esprit de fraternité et de solidarité permanente entre les deux peuples frères. » Peut-on lire dans le communiqué de la présidence de la république.