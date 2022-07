Incendies en France : la Grande Mosquée de Paris lance une cagnotte

La semaine dernière était particulièrement dure et complexe pour les habitants du sud ouest français, plus précisément Gironde. En effet, ce département a fait face à plusieurs incendies dévastateurs. Laissant derrière, un bilan lourd de 17 000 hectares de forêts brulés et 32 000 personnes évacuées, dont cinq camping de 6000 vacanciers.

Des incendies qui ont nécessité l’intervention de plus de 1700 pompiers et d’importants moyens aériens pour parvenir à contrôler la situation. Il convient de le signaler, plusieurs explosions ont eu lieu dans la même région, dues aux bonbonnes de gaz abandonnées au niveau des restaurants et des camps évacués.

Pour venir à la rescousse de ses victimes, plusieurs associations et organisations caritatives ont lancé des appels de dons. Et ce, dans le but de subvenir aux besoins primaires de ces personnes évacuées. C’est le cas, notamment, de la grande mosquée de Paris et de la chambre algérienne de commerce et de l’industrie en France (CACI).

Incendies en France : la Grande Mosquée de Paris lance un appel de dons

Dans un communiqué officiel rendu public sur son compte twitter, dimanche 17 juillet, la grande mosquée de Paris et en collaboration avec la chambre algérienne de commerce et de l’industrie en France ( CACI); a lancé une cagnotte pour venir en aide aux musulmans et aux franco-algériens victimes de ces incendies.

En effet, le communiqué de la grande mosquée de Paris rappelle les donateurs que ses contributions serviront pour venir en aide et aux secours des habitants de la régions démunis. Et appelle les âmes charitables à déposer leurs dons en espèce ou par chèque à l’adresse suivante : grande mosquée de Paris, place du Puits de l’Ermites, 75005, Paris. En précisant, l’objet de la contribution » Incendies Gironde ».

Par ailleurs, les personnes souhaitant apporter de l’aide aux victimes des incendies de Gironde, disposent également de la possibilité de le faire par virement, par : Société des Habous et des Lieux Saints de l’Islam – SHLSI Mosquée Paris IBAN FR76 3000 4025 8700 0102 4918 733 BIC BNPAFRPPPAK RIB: 30004 02587 00010249187 33 BNP PARIBAS AV KLEBER 4918 733 BIC BNPAFRPPPAK.

Pour conclure son communiqué, la grande mosquée de Paris, dirigée par Chems-Eddine Hafiz, a rappelé son geste en faveur des victimes de plusieurs incendies, en 2021. Dont, ceux enregistrés aux niveau de plusieurs régions algériennes, l’été derniers.