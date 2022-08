Incendies en Algérie:Belkebla évoque une initiative des joueurs de l’EN

L’international algérien Haris Belkebla apporte son grand soutien aux victimes des incendies ayant ravagé le nord-est du pays. Il appelle ses coéquipiers en sélection à une initiative pour aider des sinistrés.

Comme chaque été, des incendies ont ravagé le nord-est de l’Algérie il y a quelques jours. Un désastre qui a causé d’énormes dégâts matériels, naturels et humains. En effet, et selon le bilan de la protection civile, les incendies ont fait 37 morts et 187 blessés. Ce n’est pas tout puisque des pertes de 846 hectares de forêt, 252 hectares de brousse et 12 hectares de brousse ainsi que 650 bottes de foin, 1189 arbres fruitiers et 44 palmiers ont été estimées.

Certes, plusieurs joueurs de la sélection nationale ont exprimé leur soutien aux victimes des incendies à travers des publications sur les réseaux sociaux. Mais jusqu’au moment où nous mettons sous presse, personne n’a prit l’initiative d’aider les sinistrés.

Les joueurs de l’EN ne vont pas tarder à apporter leur aide

Dans une interview accordée à l’antenne bretonne France Bleu, Haris Belkebla apporte son grand soutien aux victimes des incendies. Il évoque une éventuelle initiative des joueurs de la sélection nationale pour les aider.

«Ça fait forcément de la peine et nous sommes de tout cœur pour les soutenir, les aider comme l’on peut, à notre échelle, même si nous sommes loin du pays. Nous apporterons notre aide, que ce soit financièrement ou par notre soutien.». Dira-t-il.

Selon le milieu de terrain international, les joueurs de la sélection nationale ne vont pas tarder à apporter leur aide. Une initiative qui n’est pas à écarter dans les prochains jours.

«Nous n’en avons pas encore parlé sur notre groupe WhatsApp, mais je pense que les cadres ne vont pas tarder à faire quelque chose. La situation s’est aggravée. Je sais que chacun de notre côté, nous avons fait des choses, le groupe dans sa globalité pas encore mais ça va arriver. Nous avons tous des proches qui ont été touchés… On essaye d’aider comme on peut. Moi, j’ai des gens de ma famille qui connaissent des personnes touchées, donc on a essayé d’aider. Si l’on peut faire quelque chose tous ensemble, ce sera avec grand plaisir ». A-t-il ajouté.