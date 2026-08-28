Incendies en Algérie : voici le dernier bilan de la protection civile

La situation des incendies touchant les couvertures végétales, les récoltes agricoles, les palmeraies et les meules de foin demeure préoccupante dans plusieurs régions du pays. Au total, 174 incendies ont été recensés entre le 27 et le 28 août 2026 à 7h00, selon le bilan communiqué par la Protection civile.

D’après les dernières données, les équipes d’intervention ont réussi à maîtriser 110 incendies, tandis que 64 autres foyers restent toujours en cours d’extinction à travers plusieurs wilayas.

Les opérations de lutte se poursuivent notamment dans l’est et le nord-est du pays, où les wilayas de Jijel, Skikda, El Tarf, Guelma, Annaba et Béjaïa concentrent une importante partie des foyers encore actifs.

La wilaya de Jijel fait partie des régions les plus affectées. Pas moins de 20 incendies y sont toujours en cours selon le bilan de la Protection civile.

Plusieurs communes ont été concernées par les départs de feu. Au total, 13 incendies ont été signalés dans les communes de Texenna (2), Ziama Mansouriah (2), El Milia (1), Sidi Maarouf (1), Ouled Yahia Khadrouche (1), Boudriaa Beni Yadjis (1), Ouled Rabah (1), Selma Ben Ziada (1), Boussif Ouled Askeur (1) et Chekfa (2).

Face à l’ampleur de certains foyers, d’importants moyens aériens ont été mobilisés. Deux avions bombardiers d’eau BE-200 relevant de l’Armée nationale populaire (ANP) ainsi que quatre avions AT-802 participent aux opérations d’extinction.

Les interventions se poursuivent afin de circonscrire les flammes et empêcher leur propagation vers les zones voisines.

Plusieurs incendies encore actifs dans ces wilayas

La wilaya de Skikda compte également un nombre important de foyers toujours en cours, avec 14 incendies recensés.

Les départs de feu ont notamment été signalés dans les communes de Filfila, Bekkouche Lakhdar, Zerdaza, Azzaba, Aïn Zouit, Ramdane Djamel, Aïn Kechra et Oum Toub, cette dernière ayant enregistré deux foyers.

Les équipes de la Protection civile poursuivent leurs interventions sur le terrain pour maîtriser les différents incendies.

Cinq principaux foyers ont notamment été signalés dans les communes de Lac des Oiseaux, Echattia, Bougous, Bouteldja et Hammam Beni Salah, avec deux incendies enregistrés à Bouteldja.

Les opérations d’extinction restent en cours dans les différentes zones touchées.

Guelma et Annaba également concernées

La wilaya de Guelma compte six incendies toujours en cours. Cinq foyers ont notamment été signalés dans les communes de Hammam N’Bails, Sloua Anouna, Aïn Ben Beïda et Bouati Mahmoud, où deux incendies ont été enregistrés.

À Annaba, cinq incendies restent actifs. Plusieurs communes sont concernées, notamment El Eulma, Annaba, Oued El Aneb, Seraïdi et Chorfa.

Des moyens aériens ont été engagés pour appuyer les équipes au sol. Deux hélicoptères bombardiers d’eau Mi-26 de l’ANP ainsi que deux avions AT-802 participent aux opérations d’extinction.

Béjaïa, Bouira, Tébessa, Constantine et Mila touchées

La wilaya de Béjaïa compte quatre incendies encore en cours. Deux foyers ont notamment été signalés dans les communes de El Kseur et Tichy. Deux hélicoptères Mi-26 de l’ANP ont été mobilisés pour contribuer aux opérations d’extinction.

D’autres foyers persistent également dans plusieurs wilayas de l’est et du nord du pays.

À Bouira, deux incendies sont toujours en cours, notamment au niveau de la commune de Kadiria.

À Tébessa, un incendie a été signalé dans la commune des Hammam.

Un autre foyer reste actif dans la commune de Beni Ziad, dans la wilaya de Constantine, tandis qu’un incendie est également signalé à Amira Arras, dans la wilaya de Mila.

Quels sont les incendies toujours en cours ?

Au total, les 64 incendies encore actifs sont répartis comme suit :

Jijel : 20 incendies

Skikda : 14 incendies

El Tarf : 10 incendies

Guelma : 6 incendies

Annaba : 5 incendies

Béjaïa : 4 incendies

Bouira : 2 incendies

Tébessa : 1 incendie

Constantine : 1 incendie

Mila : 1 incendie

La Protection civile poursuit ainsi ses opérations de lutte contre les feux, avec l’appui de moyens terrestres et aériens, notamment ceux mobilisés par l’Armée nationale populaire.

La situation demeure suivie de près dans les wilayas concernées afin de limiter la propagation des flammes et de protéger les populations, les zones agricoles ainsi que les espaces forestiers et végétaux exposés