Incendies en Algérie : Tebboune reçoit les condoléances de Brahim Ghali

Suite aux incendies qui ont ravagé certaines régions du pays, faisant plusieurs dizaines de victimes, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, ce vendredi 19 août, un message de condoléances de la part de son homologue sahraoui et Secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali.

Le Président sahraoui, Brahim Ghali, a adressé un message au Président Tebboune afin de présenter ses condoléances pour les victimes des incendies ayant affecté certaines régions du pays, notamment à l’Est.

« Nous avons suivi avec préoccupation, depuis mercredi, les informations sur les incendies ayant touché certaines régions de l’est de l’Algérie et qui ont couté la vie à plus d’une vingtaine de citoyens algériens, puisse Dieu Tout Puissant leur accorder Sa sainte miséricorde », a écrit le SG du Front Polisario dans son message.

Le Président sahraoui a exprimé sa profonde compassion aux familles des victimes, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. « En cette douloureuse épreuve, nous vous présentons nos sincères condoléances et exprimons nos profonds sentiments de compassion, à vous et aux familles des victimes, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés », lit-on encore dans son message.

De plus, le Président Brahim Ghali a saisi l’occasion pour réaffirmer la solidarité du Sahara occidental avec le peuple Algérien. « Nous réaffirmons également notre solidarité avec les familles des victimes et le peuple algérien en général. Nous avons confiance en les efforts colossaux consentis par l’État algérien afin de venir à bout de ces incendies dans les plus brefs délais », a encore écrit le Président sahraoui.

Feux de forêts en Algérie : Mahmoud Abbas présente ses condoléances

Hier, l’Algérie a vécu un véritable cauchemar à cause des incendies qui ont affecté différentes régions du pays, faisant de nombreuses victimes. Face à ce drame, plusieurs pays ont affiché leur solidarité et leur soutien avec l’Algérie et son peuple.

C’est d’ailleurs le cas du Président palestinien, Mahmoud Abbas, qui a adressé un message de condoléances au Président Tebboune pour les victimes des incendies. « Nous suivons avec une grande inquiétude les informations relatives aux incendies en cours dans nombre de wilayas du nord-est de l’Algérie, pays frère, ayant fait des morts et des dizaines de blessés parmi les enfants de notre chère Algérie, outre la dévastation de centaines d’hectares de richesse forestière », a écrit le Président Mahmoud Abbas.

Pour rappel, le Président tunisien, Kaïs Saïed, a appelé hier le Président Tebboune pour présenter ses condoléances. Au cours de cet entretien téléphonique, le Président Kaïs Saïed exprimé sa solidarité et son soutien, affirmant la position de la Tunisie, pays frère, auprès de l’Algérie et de son peuple en cette douloureuse circonstance.