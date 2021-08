Incendies en Algérie : Tebboune décrète un deuil national

L’Algérie est en deuil. Plusieurs wilayas sont ravagées par les feux. Plusieurs incendies se sont déclarés, simultanément, dans plusieurs forets au centre et à l’est du pays. La situation est alarmante. Plusieurs morts sont à déplorer. Face au drame, le président Tebboune a réagi aujourd’hui, il a décrété un deuil national.

En effet, via un communiqué de la présidence paru aujourd’hui, le président Tebboune a décrété trois jours de deuil national, et ce, à partir de ce jeudi, le 12 aout 2021. Le communiqué de la présidence précise que ce deuil intervient suite à la mort de plusieurs citoyens, dont des militaires, alors qu’ils combattaient les flammes dans les wilayas de Tizi Ouzou, de Sétif et de béjaia.

« Après que plusieurs citoyens, civils et militaires, soient tombés en martyres, suite aux incendies qui ont ravagé certaines wilayas du pays, le président de la République, monsieur Abdelmadjid Tebboune, a décrété un deuil national d’une durée de trois jours, à partir du jeudi 12 août 2021, avec un gel temporaire de toutes les activités gouvernementales et locales, sauf celles relatives à la solidarité. », indique le texte du communiqué de la présidence.

Incendies : 65 morts, la situation risque de s’aggraver

Le bilan des incendies de forêt continue de grimper ce mercredi 11 août 2021, passant à 65 morts, dont 28 soldats, et ce, dans les wilayas de Sétif, Béjaia et Tizi Ouzou.

Un bilan qui risque de s’aggraver selon le lieutenant Bernaoui, chargé de la communication au sein de la direction générale de la protection civile.

Selon Bernaoui, la canicule et le vent qui sévissent dans les wilayas touchées augmentent le risque que d’autres incendies s’y déclarent. Une chose dont les citoyens et les éléments de la protection civile, épaulés par l’ANP, ne souhaitent pas l’arrivée.