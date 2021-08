Incendies en Algérie : qu’est ce qui retient les canadairs russes ?

L’Algérie fait face depuis quelques jours à une véritable tragédie. Plus de 105 incendies sont déclenchés dans différentes wilayas. En plus de l’aide nationale qui s’est traduit par les efforts des éléments de la protection civile et de l’Armée nationale, un appel à l’aide internationale a été lancée.

En effet, la France est le premier pays à avoir aidé le pays en envoyant deux canadairs afin de lutter contre les feux de forets. Ce samedi 14 aout, un renfort aérien espagnol d’une capacité de 3000 litres d’eau, est arrivé à Alger. Ainsi, deux avions espagnols et suisses seront envoyés dans les prochaines heures

Cette aide en provenance des pays européens, intervient suite à l’allocution télévisée du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a été diffusée jeudi dernier. Cependant, le chef de l’État avait annoncé lors de sa sortie médiatique que des avions russes seront également déployés sur le territoire national. Jusqu’a aujourd’hui aucun avion bombardier provenant du partenaire russe n’a été envoyé.

Les raisons derrière le retard des avions russe

En effet, La Grèce et Chypre qui sont derrière ce retard, n’ont pas délivré une autorisation de survol aux avions russes. Par conséquent ces derniers n’ont pas pu rejoindre ce jour, l’Algérie comme prévu.

Par ailleurs, le soutien proposé par le partenaire russe durant cette épreuve consiste à doter le pays de quatre avions spécialisés dans la lutte anti-incendie. Afin de concrétiser cette aide, les parties algériennes et russes communiquent dans le but de mettre fin à ces entraves.