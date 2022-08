Incendies en Algérie : que faire face à un départ de feu de forêt ?

Ces derniers jours, plusieurs régions de l’Algérie font face à des feux de forets. Certaines wilayas ont pu dépasser la vague d’incendies, alors que d’autres se battent actuellement contre les flammes.

Dans cet article, nous allons les premiers gestes à faire face aux incendies et feux de forets. Des gestes importants qui peuvent éviter le pire.

Si certains facteurs comme la sécheresse, vents violents ou une température élevée peuvent aggraver et favoriser les incendies, on estime que huit feux de forets sur dix sont d’origine humaine.

En effet, 90 % des embrasements sont le résultat de la négligence. Certes, même si l’on déplore quelques actes de vandalisme isolés, la plupart des incendies sont accidentels ; il s’agit principalement du jet d’un mégot de cigarette ou du mauvais usage d’un barbecue.

Le premier réflexe que vous devez avoir : contacter les services de la protection civile. Tout en gardant votre calme, soyez le plus précis possible dans votre description de l’incendie et de son lieu de départ.