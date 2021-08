Incendies en Algérie : le point sur la situation

L’Algérie vit ces dernières semaines des circonstances difficiles et douloureuses suite aux incendies terrifiants qui ont touché plusieurs wilayas du pays et spécialement la Kabylie, la région la plus touchée par les feux de forets.

Les services de la Protection civile ont publié aujourd’hui, un point sur la situation des incendies dans toutes les wilayas du pays.

Selon le communiqué, les éléments de la protection sont parvenus, mardi, à éteindre totalement tous les incendies qui se sont déclarés à travers toutes les wilayas.

À la date d’aujourd’hui, le 18 aout, la protection civile affirme qu’aucun incendie n’a été déclarée jusqu’à présent, sur l’ensemble du territoire national.

Dans ce sillage, le communiqué de la protection civile précise, “7 feux de forêts ont été maitrisés au niveau de 6 wilayas en l’occurrence 1 à Ain Delfa, 1 à Séif, 2 à Jijel, 1 à Khenchela, 1 un Blida, et 1 à Béjaia”.

82 camions-citernes pour contenir les feux de forêt

Le ministère des Ressources en eau et de la sécurité hydrique a annoncé mardi la mobilisation de 82 camions-citernes dans le cadre des efforts visant à contenir les feux de forêts.

« Dans le cadre des efforts de lutte contre les feux de forêt qui se sont déclarés dans plusieurs wilayas, le ministre des Ressources en eau et de la sécurité hydrique, Karim Hasni, a instruit l’ensemble des établissements relevant du secteur à l’effet de contribuer aux efforts visant à contenir ces incendies par la mobilisation de tous les moyens matériels et humains disponibles », a précisé le ministère sur son compte Facebook.

« A cet effet, 82 camions-citernes d’une capacité totale de plus d’un (1) million de litres ont été mobilisés », a ajouté la même source.