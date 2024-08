Incendies en Algérie : plusieurs forêts embrasées par les feux

Les feux de forêts continuent de ravager différentes régions d’Algérie, mobilisant sans relâche les services de la Protection civile. Les efforts des pompiers, appuyés par des moyens terrestres et aériens, permettent de maîtriser la majorité des feux, malgré la récurrence de ces incidents. Voici un bilan des dernières interventions réalisées au cours des dernières 24 heures.

Ce vendredi matin, la direction générale de la Protection civile a fait état de plusieurs incendies qui ont touché diverses wilayas. À 9h30, plusieurs feux avaient déjà été signalés et maîtrisés par les équipes de secours.

Dans la wilaya de Tébessa, un incendie s’est déclenché au mont Mezouzia, dans la commune de Morsott. Les flammes ont rapidement pris de l’ampleur en raison des vents et des températures élevées, touchant principalement des broussailles et des buissons. Cependant, grâce à l’intervention rapide et efficace des pompiers, le feu a été complètement éteint, évitant ainsi toute propagation vers les zones habitées ou les infrastructures voisines.

En parallèle, dans la wilaya de Tizi Ouzou, un autre incendie a été signalé dans le village d’Aït Yaâla, situé dans la commune de Maâtkas. Les pompiers, une fois alertés, ont mis en place un dispositif d’intervention pour circonscrire le feu. Grâce à leur efficacité, le feu a été maîtrisé en quelques heures, empêchant ainsi sa propagation aux alentours.

Enfin, un troisième incendie s’est déclaré à Tipaza, plus précisément au centre de repos familial de la commune d’Aïn Tagourait. Ce feu, qui s’est attaqué à des broussailles et des buissons, a suscité une inquiétude particulière en raison de la proximité des lieux touristiques. Néanmoins, la mobilisation des équipes sur le terrain a permis d’éteindre les flammes rapidement et sans causer de dommages aux infrastructures voisines.

Incendies en Algérie : les interventions se succèdent

La journée d’hier a également été marquée par une activité intense des services de la Protection civile à travers plusieurs wilayas. Dans le cadre de la lutte contre les incendies, les pompiers ont dû intervenir sur différents fronts, parfois simultanément, pour maîtriser les flammes qui menaçaient des hectares de végétation, des cultures agricoles, et même des habitations.

À Béjaïa, un incendie a été signalé dans la commune d’Adekar. Ce feu de broussailles et d’arbustes s’est propagé rapidement, menaçant les zones environnantes. Grâce à l’intervention rapide des équipes locales, l’incendie a été rapidement maîtrisé, limitant ainsi les dégâts.

En parallèle, dans la wilaya de Tizi Ouzou, plusieurs incendies ont été signalés, notamment dans la commune d’Aït Khalili, où un feu a ravagé une importante surface de broussailles et d’arbustes. À Tlemcen, les pompiers ont dû intervenir dans le quartier El-Ourtical, dans la commune de Ghazaouet, pour éteindre un autre incendie de végétation qui menaçait des habitations proches.

Les équipes de la Protection civile sont également intervenues à Skikda, dans la région de Likaten, commune d’Aïn Zouit, pour éteindre un feu de broussailles. Par ailleurs, à Souk Ahras, un incendie de forêt s’est déclaré dans la forêt de Tifach, commune de Khémissa, nécessitant une intervention d’urgence pour protéger les zones boisées restantes.