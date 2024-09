Incendies en Algérie : plusieurs feux déclarés à travers le pays

La Protection civile a dévoilé ce vendredi, à 16h, un rapport concernant les multiples incendies qui ont frappé diverses régions d’Algérie. Ces feux ont principalement affecté les zones boisées et les forêts, mobilisant les équipes sur plusieurs fronts pour contenir les flammes. Plusieurs incendies ont été éteints, mais d’autres restaient en cours de traitement.

Dans la wilaya de Béjaïa, trois incendies ont été signalés. De son côté, la wilaya de Tizi Ouzou a également été gravement touchée, avec des incendies signalés dans plusieurs communes, notamment à Azefoun et à Beni Douala. Bien que la plupart des feux aient été éteints, certains, comme dans la commune de Feraoun, nécessitent encore l’intervention des équipes sur le terrain.

Plusieurs interventions en cours

Certaines régions restent sous la menace des flammes, notamment à Médéa, où un incendie continue de ravager la forêt de Tagda, à Tablat. La même situation se présente à Tipaza, où les pompiers luttent toujours contre le feu de la forêt de Sidi Smiane.

D’autres régions, comme M’sila, ont vu des incendies touchant leurs cultures, notamment à Chelef et Biskra. Heureusement, ces feux ont été maîtrisés, évitant des pertes supplémentaires dans ces zones agricoles.

Incendie à l’École Supérieure des Sciences du Sport à Alger

Quelques heures plus tard, un autre incendie s’est déclenché au sein de l’École Supérieure des Sciences du Sport à Dely Brahim, dans la wilaya d’Alger. Le feu s’est propagé dans les herbes sèches situées à l’intérieur du complexe sportif Mohamed Boudiaf. Ce lieu étant fréquenté, la réactivité des équipes de la Protection Civile a été essentielle pour éviter toute tragédie.

L’alerte a été donnée vers 15h30, et les équipes ont rapidement déployé 7 camions de pompiers, renforcés par 2 camions d’appui de l’unité nationale de formation et d’intervention, ainsi qu’une échelle mécanique pour atteindre les zones les plus difficiles d’accès.

Deux ambulances étaient également présentes pour garantir une prise en charge rapide en cas de blessés. L’intervention est toujours en cours, les services de la Protection Civile restant mobilisés jusqu’à la maîtrise complète de la situation.