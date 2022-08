Incendies en Algérie : Macron affiche le soutien de la France

Le Président de la République française, Emmanuel Macron, a exprimé, ce jeudi, son soutien et sa solidarité avec le peuple Algérien suite aux incendies qui affectent plusieurs régions du pays.

« La France soutient le peuple algérien qui lutte contre les incendies dans le Nord du pays. Nous pensons aux dizaines de victimes et aux centaines de blessés et leurs familles ainsi qu’à tous les Algériens qui ont fui leurs domiciles » ; a écrit le Président français, Emmanuel Macron, dans une publication postée sur sa page Facebook.

« La France est solidaire avec l’Algérie en cette circonstance », a encore affirmé le Président Macron.

D’ailleurs, rappelons que la Protection Civile a enregistré pas moins de 118 incendies au niveau de 21 wilayas du pays au cours de ces dernières 24 heures. Dont 31 incendies à El Tarf, 14 à Souk Ahras et 10 à Sétif. Hormis le nombre d’incendies, notre pays pleure le décès de 37 personnes, dont 2 à Sétif, 5 à Souk Ahras et 30 à El Tarf. Quant aux blessés, leur nombre s’élève à 161 blessés.

Feux de forêts en Algérie : plusieurs pays présentent leurs condoléances

De nombreux pays ont présenté leurs condoléances à l’Algérie suite aux feux de forêts qui ravagent plusieurs régions, notamment à l’Est du pays, et qui ont causé plusieurs dizaines de victimes et des centaines de blessés.

Le Ministère turc des Affaires étrangères a exprimé sa profonde tristesse suite aux décès des victimes des incendies et a présenté ses sincères condoléances au peuple et au Gouvernement Algériens. Assurant, par la même occasion, sa disponibilité à aider l’Algérie.

De leurs côtés, la Chine, l’Égypte et la Jordanie ont aussi présenté leurs sincères condoléances à l’Algérie pour les victimes des incendies qui affectent certaines régions du Pays. De plus, l’Algérie a reçu les condoléances du Japon et de l’Iran qui ont exprimé leur solidarité et leur compassion en cette douloureuse circonstance que traverse notre pays.

Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, Émir de l’État du Qatar, n’a pas manqué l’occasion pour exprimer sa solidarité avec l’Algérie. En effet, l’Émir du Qatar a envoyé une lettre au Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour présenter ses condoléances pour les victimes et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés.