Incendies en Algérie : les opérateurs télécoms se mobilisent pour les populations sinistrées

Face aux incendies qui ont récemment touché plusieurs wilayas du pays, les principaux opérateurs de télécommunications algériens, Ooredoo, Mobilis, Djezzy et Algérie Télécom, ont annoncé des mesures de solidarité en faveur des populations sinistrées. Internet, appels et SMS offerts gratuitement pendant une semaine : voici le détail de ces initiatives.

Ooredoo Algérie a annoncé accompagner la vague de solidarité qui traverse le pays suite aux incendies ayant touché plusieurs wilayas. L’opérateur offre à l’ensemble de ses abonnés situés dans les wilayas sinistrées un accès internet illimité ainsi que des appels limités vers tous les réseaux nationaux, pendant une durée de 7 jours.

L’objectif affiché est de permettre aux personnes touchées de rester en contact avec leurs proches et de les accompagner durant cette épreuve difficile. Ooredoo affirme avoir une pensée pour l’ensemble des sinistrés, ainsi que pour les familles des victimes et de tous ceux qui ont été affectés.

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Mobilis : appels et internet gratuits pour les zones touchées

Dans le cadre de sa responsabilité sociétale, Mobilis propose gratuitement à ses abonnés des zones affectées par les incendies des appels illimités vers tous les réseaux ainsi qu’un accès internet limité, pendant une semaine.

L’opérateur précise que cette initiative vise à accompagner les citoyens sinistrés en leur permettant de rester joignables et en contact avec leurs proches. Cette mesure s’inscrit dans le cadre des orientations du ministère de la Poste et des Télécommunications, en soutien aux populations touchées. Les abonnés concernés recevront un SMS gratuit les informant de l’activation de ces avantages dès la fin de l’analyse technique propre à chaque zone.

Djezzy : une initiative de solidarité urgente

Djezzy a de son côté lancé une initiative de solidarité qualifiée d’urgente, destinée aux habitants des zones affectées par les derniers incendies. L’opérateur offre à ses clients concernés un volume gratuit d’appels, de SMS et d’internet, afin de leur permettre de rester en contact avec leurs proches.

Les clients éligibles recevront un SMS le jour même les informant de l’activation de ces avantages. Djezzy indique que cette mesure s’inscrit dans le cadre des orientations du ministère de la Poste et des Télécommunications et accompagne les efforts de solidarité déployés par le gouvernement pour faire face à cette situation exceptionnelle. En tant qu’entreprise citoyenne, Djezzy réaffirme son engagement à mobiliser tous ses moyens pour assurer la continuité des télécommunications et soutenir l’élan de solidarité national.

Algérie Télécom : internet et téléphonie fixe gratuits

Algérie Télécom a également annoncé la mise à disposition, de manière gratuite, de services internet et de téléphonie fixe (appels locaux et nationaux) pendant une semaine, au niveau des zones touchées par les incendies ainsi que des zones voisines ayant accueilli des personnes déplacées.

Cette initiative s’inscrit elle aussi dans le cadre des orientations du ministère de la Poste et des Télécommunications, en accompagnement des efforts nationaux de solidarité. Pour toute question ou demande d’assistance, les abonnés sont invités à contacter le service client via le numéro 1.

Ces quatre annonces témoignent d’une mobilisation coordonnée du secteur des télécommunications algérien, opérateurs publics et privés confondus, autour des orientations du ministère de la Poste et des Télécommunications. Au delà de la dimension technique, ces mesures ont surtout pour but de permettre aux populations touchées de garder le lien avec leurs proches durant cette période difficile, et de faciliter la coordination des secours et des solidarités locales.