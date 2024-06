Incendies en Algérie : des feux déclarés au sud du pays

Hier soir, un incendie majeur a éclaté dans les oasis de palmiers de la commune de Nezla, dans la wilaya de Touggourt. Dès les premières minutes du sinistre, les services de la protection civile sont intervenus pour maîtriser et éteindre le feu.

Ce matin, les services de la protection civile ont annoncé l’extinction complète de l’incendie des palmiers qui s’était déclaré à l’endroit appelé M’heit Ain Essahra, dans la commune de Nezla et la daïra de Touggourt. Selon un communiqué de la direction générale de la protection civile, le feu a été entièrement éteint et sa propagation aux autres palmiers a été empêchée.

Pour rappel, les services de la protection civile étaient intervenus hier soir, jeudi, à 19h55, pour éteindre cet incendie. Un total de 18 personnes de différents grades et 5 camions de pompiers ont été mobilisés pour cette opération.

Incendies : comment lutter contre les feux ?

Afin de prévenir les incendies similaires, il est essentiel de prendre des mesures préventives appropriées. Cela comprend la sensibilisation des populations locales aux dangers des incendies, l’entretien régulier des zones sensibles, et la mise en place de systèmes de surveillance efficaces.

Il est conseillé de coopérer entre les différents services de la protection civile, les autorités locales, et les habitants pour une meilleure coordination en cas d’urgence. Des exercices réguliers et des plans d’urgence bien définis peuvent contribuer à une réaction rapide et efficace pour éviter la propagation des incendies.