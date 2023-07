Incendies en Algérie : le ministère de la Santé annonce des mesures d’urgence

Suite à la récente vague d’incendies ayant touché plusieurs wilayas du pays, le ministère de la Santé a réagi avec diligence pour garantir une prise en charge optimale des blessés. Dans un communiqué publié hier le lundi 24 juillet 2023, le ministère a détaillé les mesures mises en place pour assurer les soins nécessaires aux victimes.

En effet, face aux feux de forêt ayant sévi dans différentes régions du pays, le ministère de la Santé a rapidement mis en œuvre des mesures d’urgence pour prendre en charge les blessés sur les lieux mêmes des incidents. Les cas les plus graves ont été transférés vers des services hospitaliers spécialisés, permettant ainsi une répartition optimale des soins.

De plus, d’après la même source, le ministère de la Santé a veillé à ce que toutes les ressources nécessaires soient mobilisées. Des moyens matériels et humains, tels que des médicaments et du matériel médical en quantités suffisantes, ont été déployés sur les zones affectées. Cette action proactive a permis de répondre aux besoins de soins sans aucun manque à déplorer.

A LIRE AUSSI : INCENDIES EN ALGÉRIE : le dernier bilan officiel fait état de 34 morts (ministère de l’Intérieur)

Afin d’assurer un suivi efficace de l’état des blessés et des malades, le ministère de la Santé a établi une cellule de suivi au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux (PCH). Donc, cette initiative vise à garantir une coordination sans faille entre les différents acteurs impliqués dans la prise en charge des victimes. La mise en commun des informations et des ressources permet une meilleure réactivité face aux besoins de chaque patient.

Lourd bilan des décès suite aux incendies

Le nombre des victimes des feux de forêt ayant touché plusieurs wilayas du pays s’est élevé à 34 martyrs, après avoir enregistré le décès de 10 éléments de l’Armée nationale populaire (ANP) et 9 civils tombés en martyrs, a indiqué lundi un communiqué du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.