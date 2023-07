Incendies en Algérie : le geste fort de Soolking qui émeut la toile algérienne

Pour la 3ème année consécutive, les incendies ravagent plusieurs régions de l’Algérie durant la saison estivale, entrainant de nombreuses pertes humaines et d’importantes pertes matérielles.

Dès que les feux se sont déclenchés, de nombreux artistes algériens ont d’abord annoncé le report de leurs événements ayant lieu en Algérie, en solidarité et pour marquer leur deuil quant aux pertes humaines dues aux feux de forêts, puis en partageant les appels aux dons, certains d’eux lancent aussi des cagnottes.

C’est le cas de l’artiste algérien Soolking, qui a annoncé via une story publiée sur son compte Instagram sa solidarité avec les victimes et les sinistrés de ces incendies, annonçant « Mon équipe et moi-meme feront tout notre possible, pour soutenir les sinistrés des incendies grâce à vous. Les cagnottes que nous avons lancées restent opérationnelles, et vous continuez à y contribuer généreusement. Vous êtes tout simplement incroyables. » Soolking conclut sa story, en remerciant les donateurs.

Lourd bilan des décès suite aux incendies

Le nombre des victimes des feux de forêt ayant touché plusieurs wilayas du pays s’est élevé à 34 martyrs, après avoir enregistré le décès de 10 éléments de l’Armée nationale populaire (ANP) et 9 civils tombés en martyrs, a indiqué lundi un communiqué du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.

