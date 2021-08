Feux de forêts : le FFS pointe du doigt le gouvernement

Alors même que des feux de forêt ravagent des dizaines de wilayas depuis hier, le Front des Forces Socialistes a exigé, ce mardi 10 août, l’ouverture d’une enquête sur l’origine de ces incendies suspectant « une intention criminelle ».

En effet, la FFS s’est exprimé aujourd’hui à travers un communiqué rendu public dans lequel le parti s’interroge « sur le caractère simultané de ces incendies qui cachent sans doute une intention criminelle ». Incendies, qui selon le parti « visent le peuple et la patrie ».

De ce fait le FFS exhorte les autorités à ouvrir une enquête approfondie sur l’origine réelle de ces feux tout en exigeant l’application “de peines strictes” à l’encontre des instigateurs de ces crimes environnement. Ajoutant vivre ces événements tragiques avec douleur, le a appelé les autorités à changer ses méthodes d’intervention qu’ils qualifient de « traditionnelles ».

« Des méthodes d’intervention obsolètes »

Le Front des Forces Socialistes estime nécessaire de « rompre avec les méthodes de gestion obsolètes et suivre les moyens nécessaires pour venir à bout de ces catastrophes. Où sont les hélicoptères bombardiers d’eau et les autres moyens censés être à la disposition de la protection civile ?”, s’est interrogé le mouvement avant d’ajouter qu’il fait « prendre les immédiatement les mesures adéquates, déployer tous les moyens et les efforts et mobiliser tous les secteurs pour maitriser les flammes avant qu’il ne soit trop tard ».

Par ailleurs, le parti a appelé les autorités algériennes à déclarer la wilaya de Tizi-Ouzou, qui est jusqu’à présent la plus gravement touchée par ces feux de forêts « ville sinistrée » et appelle par la même occasion l’état « à allouer des enveloppes budgétaires afin de réparer les dommages ».