Incendies en Algérie : le dernier bilan des arrestations

Les derniers incendies qui ont ravagé plusieurs wilayas du pays, notamment en Kabylie, ont été le sujet de plusieurs enquêtes lancées par la gendarmerie nationale. Cette dernière vient de dévoiler les derniers résultats. Outre le nombre des arrestations, le service sécurité a également fait savoir que plusieurs wilayas ont été touchées.

Alors que les premiers incendies sortaient du contrôle des éléments de la protection civile, les autorités officielles ont déclaré qu’il s’agissait d’un acte criminel. Les incendies ont ensuite fait plusieurs morts, notamment dans la wilaya de Tizi Ouzou. Plus d’un mois plus tard, le bilan officiel n’est toujours pas communiqué. On parle de plus de 200 morts, et de centaines de blessés.

Plusieurs suspects écroués

La gendarmerie nationale indique dans un communiqué que ses enquêtes ont été réalisées « au niveau de 30 wilayas touchées ». Ces enquêtes visaient à « déterminer l’origine des feux simultanés » et à dévoilés les pyromanes. « Dans ce cadre, Les enquêtes approfondies basées sur des preuves matérielles prises sur les lieux…. ont permis d’arrêter 71 suspects au niveau de 14 wilayas ».

Le communiqué de la gendarmerie indique que 13 suspects ont été arrêtés au niveau de Tizi Ouzou, 11 à Jijel, 10 à Béjaia, 8 à Guelma, 6 à Annaba, 4 à Alger, 4 à Blida, 4 à Médea, 3 à Taref, 3 à Skikda, 2 à Tipaza, 1 à Oum Lebouaghi, Chlef et Ain Defla.

Quarante-sept suspects se trouvent actuellement en détention tandis que sept sont sous surveillance judiciaire. Neuf font toujours l’objet d’une enquête alors que huit suspects ont été libérés. La gendarmerie a exhorté les citoyens via son communiqué à participer en l’informant de tout acte criminel.