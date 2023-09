Incendies en Algérie : la protection civile émet un nouveau bilan

Dans un point de situation publié aujourd’hui à 18h30, les services de la protection civile ont donné un aperçu de la situation actuelle des incendies de forêt en Algérie.

Selon le communiqué, la wilaya de Béjaïa connaît toujours des efforts en cours pour éteindre les incendies dans trois zones différentes. Un incendie a été maîtrisé sous surveillance tandis qu’un autre a été complètement éteint. Dans la wilaya de Jijel, le processus d’extinction de deux incendies est en cours, tandis qu’un incendie a été maîtrisé sous surveillance.

En ce qui concerne la wilaya de Tizi Ouzou, les équipes continuent de lutter contre trois incendies, avec un incendie éteint sous surveillance. La situation dans la wilaya de Skikda est similaire, avec le processus d’extinction en cours pour deux incendies, un incendie maîtrisé sous surveillance, et un autre incendie totalement éteint.

Dans la wilaya de Blida, un incendie a été entièrement éteint, tandis que l’extinction d’un autre incendie est en cours. En ce qui concerne Bouira, un incendie a été maîtrisé sous surveillance, tandis que les équipes continuent d’œuvrer pour éteindre un incendie à Médéa.

La protection civile demeure mobilisée pour faire face à ces incendies de forêt et garantir la sécurité des populations locales.

Des incendies moins ravageurs

Les feux de forêt en Algérie restent une réalité persistante. Actuellement, plusieurs incendies sont en cours, présentant des similitudes et des différences par rapport à la situation marquante de 2021.

Les incendies actuels résultent de conditions climatiques extrêmes et d’activités humaines négligentes, tout comme en 2021. Les équipes de secours, y compris les pompiers et les forces armées, travaillent ardemment pour maîtriser les flammes.

Les évènements de 2021 étaient parmi les pires de l’histoire algérienne, touchant de vastes zones simultanément. La situation actuelle semble moins étendue.

De plus, les incendies de 2021 ont causé des pertes humaines et matérielles considérables, avec des dommages environnementaux beaucoup plus importants.