Incendies en Algérie : la protection civile annonce l’extinction de 43 feux dans plusieurs wilayas

La Direction générale de la Protection civile a annoncé, dans un communiqué publié ce matin, l’extinction complète de 43 incendies enregistrés à travers différentes wilayas du pays, grâce à l’intervention rapide et coordonnée de ses unités.

Selon le bilan communiqué par la Protection civile, les opérations d’extinction ont été menées jusqu’à 8h00 ce vendredi matin. Au total, 43 incendies ont été éteints de manière définitive, touchant principalement des zones forestières, des maquis et des broussailles.

Parmi les sinistres les plus notables figure un incendie d’arbustes survenu au lieu-dit El Zarka, dans la commune de Bordj Ben Azzouz (wilaya de Biskra). Les équipes d’intervention ont également réussi à maîtriser un feu d’arbustes et de maquis dans la zone de Aqla Ed-Dia, commune d’El Abadla (wilaya de Béchar), ainsi qu’un incendie de forêt au niveau du lieu-dit Maqsam, dans la commune de Had Sahari (wilaya de Djelfa).

Plusieurs wilayas touchées mais aucun bilan humain grave signalé

Dans la wilaya de Mostaganem, les secours ont procédé à l’extinction d’un incendie de forêt dans la zone de la forêt du quartier El Wiam, commune de Sayada. À Tissemsilt, un feu de maquis et de broussailles au niveau de l’oued Tamlahat, dans la commune de Larjam, a également été entièrement maîtrisé.

Par ailleurs, dans la wilaya de Tipaza, les unités de la Protection civile sont intervenues pour éteindre un incendie de maquis situé dans le quartier dit El Jdid, dans la commune de Douaouda.

D’après les premières informations disponibles, aucune perte humaine majeure n’a été signalée, les interventions ayant permis de limiter la propagation des flammes vers les habitations et les infrastructures.

Si ces incendies ont pu être maîtrisés, les services de la Protection civile rappellent que la vigilance reste essentielle, notamment en période de fortes chaleurs et de vents favorables à la propagation des feux. Les autorités appellent également les citoyens à respecter les consignes de prévention afin de limiter les risques de départs de feu dans les zones forestières et rurales.

Cette série d’interventions illustre une nouvelle fois la pression exercée sur les équipes de secours face à la multiplication des incendies dans plusieurs régions du pays, particulièrement en zones boisées et semi-forestières.