INCENDIES en Algérie : la DGPC fait le point sur les feux toujours en cours

15 incendies signalés dans 8 wilayas du pays. En effet, la Protection civile a annoncé aujourd’hui, le mardi 25 juillet 2023, que 15 incendies ont été enregistrés dans 8 wilayas du pays, dans un communiqué publié par la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) durant la matinée.

Selon les informations fournies par la Protection civile, 5 incendies ont été enregistrés dans la wilaya de Skikda, 2 incendies dans la wilaya de Jijel, 2 incendies dans la wilaya de Bouira, 2 incendies dans la wilaya de Béjaïa, 1 incendie dans la wilaya de Tébessa, 1 incendie dans la wilaya de Médéa, 1 incendie dans la wilaya de Sétif et 1 incendie au niveau de Tébessa.

Les causes de ces incendies restent encore inconnues et une enquête a donc été ouverte afin de déterminer l’origine de ces feux dévastateurs. Il est important de souligner que les incendies peuvent être provoqués par des facteurs naturels tels que la chaleur, la sécheresse et les vents violents, mais aussi par des actions humaines négligentes ou criminelles.

Déjà 34 décès annoncés par le Ministère de l’Intérieur

Le bilan des feux de forêts qui continuent à ravager de nombreuses wilayas d’Algérie, depuis hier, s’était aggravé hier, le lundi 24 juillet, en grimpant à 34 victimes.

C’est ce qu’a, d’ailleurs, annoncé le ministère de l’Intérieur dans un dernier communiqué publié hier, en début de soirée.

Ainsi, la même source souligne le décès de 10 soldats de l’Armée nationale populaire (ANP) et de 09 civils, en plus des 15 cas de décès enregistrés ce lundi matin.

