Le bassin méditerranéen est en proie des flemmes. En effet, depuis plusieurs jours, non seulement en Algérie, mais aussi en Grèce, le sud de la France, l’Italie, la Croatie et la Corse connaissent de violents incendies depuis mardi dernier.

En Algérie, le bilan affiche au moins 34 morts dus aux feux, sans cesse plus violents avec le réchauffement climatique. Dans ce sillage, une députée française a déclenché une nouvelle polémique sur les raisons de ces feux et de la canicule enregistrée en Algérie.

Incendies en Algérie : la députée française Sandrine Rousseau déclenche une nouvelle polémique

En effet, pour la députée EELV, Sandrine Rousseau, ces incendies trouvent leur origine dans nos habitudes alimentaires. En effet, dans un tweet, l’élue écologiste estime que « la consommation de viande est l’une des causes de ce qui se passe en Algérie, Espagne, Grèce, Chine, Arizona et partout ».

Par ailleurs, Sandrine Rousseau continue dans son tweet en s’adressant aux adeptes des barbecues « Se prendre en photo, tout sourire, avec un morceau de viande, aujourd’hui, c’est cracher à la figure de celles et ceux qui fuient, brûlent, meurent de chaleur ».

La consommation de viande est une des causes de ce qui se passe en Algérie, Espagne, Grèce, Chine, Arizona et partout.

Se prendre en photo, tout sourire, avec un morceau de viande, aujourd’hui, c’est cracher à la figure de celles et ceux qui fuient, brûlent, meurent de chaleur. — Sandrine Rousseau (@sandrousseau) July 25, 2023

Sur la toile, ce tweet a suscité de vives réactions de la part des internautes. En effet, de nombreux parmi eux l’accusent de dire n’importe quoi et de faire des déclarations sans fondement scientifique. Cependant, cet avis n’est pas partagé par la directrice programmes au sein de Réseau Action Climat (RAC), en l’occurrence Anne Bringault. En effet, dans une déclaration accordée au média Le Parisien. Cette dernière estime que la consommation de viande a un impact très important à très court terme.

Cependant, elle reconnaît que ce n’est pas le réchauffement climatique dû à la consommation de viande qui allume ces feux. Selon elle, il rend les incendies plus importants et plus puissants.

