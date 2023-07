Incendies en Algérie : Karim Tabbou accuse le pouvoir « d’incompétence »

Karim Tabbou, militant politique, met en lumière la responsabilité du pouvoir dans la situation actuelle du pays, notamment à la suite des incendies qui ont ravagé plusieurs régions d’Algérie.

En effet, dans un communiqué publié sur son compte Facebook, il accuse les dirigeants « d’incompétence » et dénonce leurs préoccupations liées à l’échéance présidentielle de 2024. Pour lui, le moment est venu pour chacun de s’engager en faveur du changement réel et d’une gouvernance plus stratégique et moderne.

Dans ses propos, Karim Tabbou ne mâche pas ses mots et déclare que le pouvoir en place est incapable de faire face à la situation tragique que traverse le pays. Il insiste sur le fait que « ni les ruses, ni les discours trompeurs, ni les manœuvres politiciennes ne peuvent masquer cette réalité. » Selon lui, les dirigeants se concentrent davantage sur les préparatifs pour l’élection présidentielle de 2024, faisant passer leur maintien au pouvoir avant l’intérêt national.

Face aux multiples crises qui secouent le pays, Karim Tabbou estime qu’il est impératif que chacun prenne part à un véritable changement politique. Pour lui, il est nécessaire de revoir en profondeur le cap politique et le système de gouvernance en place. Agir pour un changement réel ne relève pas seulement d’une nécessité politique, mais c’est également un devoir historique, moral et éthique pour tous les citoyens soucieux de l’avenir du pays.

L’engagement citoyen pour un avenir meilleur

En appelant à un changement réel, Karim Tabbou exhorte la population à prendre conscience de l’importance de s’impliquer activement dans le processus de transformation politique. Il estime que chaque citoyen a un rôle à jouer pour construire un avenir meilleur, basé sur des valeurs de transparence, de compétence et de vision à long terme. L’engagement citoyen est ainsi essentiel pour bâtir un pays solide et prospère.

Enfin, pour Karim Tabbou, l’enjeu majeur réside dans la mise en place d’une gouvernance stratégique et moderne. Cela nécessite de privilégier des choix politiques éclairés, tournés vers l’avenir, et de mettre en œuvre des politiques de développement cohérentes. Il souligne l’importance de placer l’intérêt général au-dessus des intérêts particuliers et de favoriser la compétence et l’efficacité dans la gestion des affaires publiques.

