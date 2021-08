Incendies en Algérie : El Tarf et Bouira ravagés par les flammes

Les gigantesques incendies que connait l’Algérie depuis quelque jours continuent de dévorer les forets et montagnes de certaines wilayas. Après la Kabylie, c’est la région de l’Est qui est touché. Il s’agit en effet de la Wilaya d’El Tarf, qui est considéré comme étant la plus touchée après Tizi-Ouzou.

Les éléments de la protection civile de la wilaya ont réussi à maitriser complètement les feux qui se sont déclenchés dans différentes régions d’El tarf. Selon une publication de la protection civile sur Facebook, un dispositif de surveillance a été mis en place dans trois régions forestières, loin des habitations. Ainsi, aucune perte humaine n’a été enregistré selon la même source.

Par ailleurs, la wilaya de Bouira a été également touchée par les incendies depuis hier. Aujourd’hui samedi 14 aout, l’opération d’extinction des feux de foret est toujours en cours au niveau de la commune Zbarbar. Les éléments de la protection civile de la wilaya essayent de maitriser les feux avec l’aide des soldats de l’Armée nationale populaire (l’ANP) et des gardes forestiers. Concernent les pertes humaines, un seul décès a été enregistré hier.

Plus de 11 wilayas frappées

Il convient de rappeler que depuis lundi dernier, plus de 105 foyers d’incendies ont été recensés au niveau de la wilaya de Tizi ouzou uniquement. Cette catastrophe a ôté la vie a 71 personnes dont 46 civils et 28 militaires et a détruit environ 23.000 hectares.

D’autres incendies ont été enregistrés à Souk Ahras, Medea, Skikda, Tebessa, et Annaba ainsi que Boumerdès, Chlef, Ain Defla, Mascara Bordj Bou Arreridj, Béjaïa et Jijel. Par exemple 6.500 hectares ont été ravagés à Bejaij et 1.800 dans la wilaya de Jijel.