Incendies en Algérie : communications et Internet temporairement gratuits dans ces régions

Les services du secteur de la Poste et des Télécommunications ont lancé, en coordination avec les opérateurs de téléphonie mobile, une opération de renforcement des réseaux de communication dans les zones touchées par les incendies, après la maîtrise des feux et l’autorisation d’y accéder.

Selon un communiqué du ministère de la Poste et des Télécommunications, cette opération vise notamment à rétablir les services de téléphonie et d’Internet dans les secteurs où les infrastructures de communication ont été endommagées ou mises hors service par les incendies.

Dans le cadre de cette intervention, des stations mobiles de télécommunications ont commencé à être installées afin de remplacer temporairement les stations fixes endommagées ou devenues inopérantes.

Le dispositif prévoit également, lorsque cela s’avère nécessaire, la réinstallation de certaines stations mobiles qui étaient temporairement exploitées au niveau des plages. Cette mesure doit permettre de renforcer rapidement la couverture dans les zones affectées et d’assurer la continuité des communications.

Renforcer le réseau pour faciliter l’intervention des secours

Le renforcement du réseau répond en priorité aux besoins des services de sécurité, de la Protection civile, des équipes de secours et de l’ensemble des intervenants mobilisés sur le terrain.

L’objectif est de leur garantir des moyens de communication rapides et stables afin de faciliter la coordination des opérations, d’assurer une intervention efficace et de permettre la poursuite des opérations de secours et d’assistance auprès des populations touchées.

Par ailleurs, le ministre de la Poste et des Télécommunications a donné des instructions aux opérateurs de téléphonie mobile afin de mettre temporairement à disposition des citoyens des zones sinistrées des services de télécommunications et d’Internet gratuits.

Cette mesure vise à faciliter les échanges et à permettre aux habitants concernés de rester en contact avec leurs proches et les différents services, dans un contexte marqué par les conséquences des incendies.