Incendies en Algérie : Cheb Mami annule son concert à Paris en hommage aux victimes

Le chanteur Cheb Mami a annoncé l’annulation de son concert prévu le 5 septembre à Paris. Il explique ce choix par solidarité avec les familles algériennes touchées par les incendies.

Cheb Mami : « mon cœur est avec l’Algérie »

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, Cheb Mami annonce qu’il ne se produira pas à Paris le 5 septembre. Il justifie sa décision par le climat de deuil qui touche plusieurs familles algériennes.

En effet, le chanteur affirme ressentir cette douleur comme si elle le touchait personnellement, où qu’il se trouve. Il évoque des familles ayant perdu des proches dans cette catastrophe qui a frappé plusieurs régions du pays.

Cheb Mami présente ses excuses à son public parisien. Il précise que cette décision relève pour lui d’une question de conscience, prise avant toute autre considération artistique ou commerciale.

Le chanteur adresse ses condoléances aux familles des victimes. De plus, il souhaite également un prompt rétablissement aux blessés et un soutien à toutes les personnes affectées par les incendies.

Il conclut son message en assurant que son cœur reste avec l’Algérie. Il ajoute une pensée pour chaque famille ayant perdu un être cher dans cette tragédie.

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D’autres personnalités arabes solidaires

Le geste de Cheb Mami s’inscrit dans un mouvement plus large de solidarité arabe envers l’Algérie. Plusieurs artistes et journalistes ont partagé des messages de soutien sur les réseaux sociaux.

Nesrine Tafesh appelle à la protection du pays via une story. L’actrice Kinda Alloush publie une image « Pray for Algeria ». Elle y ajoute une carte de l’Algérie fleurie.

Le journaliste Moustafa Agha partage le drapeau algérien. Il adresse un message de compassion pour les victimes.

L’actrice égyptienne Dounia Samir Ghanem complète la liste. La journaliste Asmaa Ibrahim affiche également son soutien au peuple algérien.

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Le soutien de Lotfi Bouchnak

L’artiste tunisien Lotfi Bouchnak se dit prêt à aider les sinistrés des incendies. Il s’exprime dans une déclaration à la chaîne Nessma.

Il qualifie ce geste de « devoir et honneur » envers ses « frères » algériens. Les images d’animaux morts et les dégâts agricoles l’ont profondément touché.

Il souhaite que l’épreuve épargne la Tunisie et l’Algérie. Il termine en fredonnant « Al-Jazaïr ya warda tefouh », chanson dédiée à son attachement au pays.

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