Incendies en Algérie : ces foyers de jeunes ouvrent leurs portes aux sinistrés

Face aux incendies qui touchent plusieurs communes de l’ouest de la wilaya de Tipaza, la Direction de la Jeunesse et des Sports a annoncé l’ouverture exceptionnelle des foyers de jeunes pour accueillir les familles sinistrées, les personnes bloquées sur les routes ainsi que toute personne nécessitant un abri temporaire et sécurisé. Cette mesure s’inscrit dans un dispositif d’urgence visant à protéger la population affectée par cette situation critique.

Selon la direction, l’ensemble des moyens humains et matériels a été mobilisé et placé en état de disponibilité totale afin d’assurer une prise en charge rapide et efficace des citoyens. Les équipes administratives et techniques sont déployées en coordination avec les différents services concernés pour garantir un accueil digne et un accompagnement adapté aux besoins urgents.

Dans son communiqué, la Direction de la Jeunesse et des Sports appelle les habitants à faire preuve de vigilance en raison de la persistance des incendies dans plusieurs zones. Elle invite également toute personne ayant besoin d’assistance ou d’hébergement à se rapprocher du foyer de jeunes le plus proche, spécialement ouvert pour répondre à cette crise.

Par cette initiative, les autorités locales réaffirment leur engagement en faveur de la solidarité et de la protection des citoyens, en attendant un retour à la normale et l’extinction totale des feux dans les régions touchées.

Incendies : mesures renforcées pour soutenir les opérations de lutte contre les feux

Les autorités locales de la wilaya de Tipaza ont lancé une série de mesures afin de renforcer les opérations d’extinction des incendies qui touchent plusieurs zones du territoire. Selon un communiqué du ministère de l’Intérieur, ces actions s’inscrivent dans la dynamique impulsée par les directives du Premier ministre, en coordination avec le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports.

Parmi les dispositifs activés, une cellule de crise a été installée afin d’assurer un suivi précis et permanent de l’évolution des feux. Cette structure coordonne l’ensemble des actions opérationnelles, en veillant au déclenchement rapide des interventions et à l’harmonisation des efforts entre les différents secteurs impliqués, conformément aux exigences du plan local d’organisation des secours.

Des visites de terrain ont également été effectuées pour superviser le déroulement des opérations d’extinction. Le directeur général de la Protection civile, le directeur général des Forêts ainsi que les responsables des services sécuritaires et militaires locaux ont pris part à ces inspections, visant à évaluer le niveau de préparation et la qualité de l’exécution des interventions sur le terrain.

Dans le même cadre, les autorités ont procédé au contrôle des centres d’évacuation et se sont assurées des conditions d’hébergement des cinquante-cinq familles déplacées à titre préventif vers des zones sécurisées. Ces familles ont été accueillies à l’école du martyr Mohamed Bouabdallah dans la commune de Messelmoun, ainsi qu’au centre de formation professionnelle de Cherchell, tous deux aménagés et équipés.

Parallèlement, les services techniques locaux poursuivent les interventions nécessaires pour rétablir l’accès aux différents réseaux, en particulier l’alimentation électrique, afin d’assurer la continuité des services publics pour les citoyens. Enfin, les acteurs de la société civile participent activement à l’effort collectif. En coordination avec les autorités locales, ils multiplient les initiatives bénévoles pour soutenir les populations affectées et accompagner les opérations en cours.