Incendies en Algérie : voici les 13 wilayas où les feux restent restent actifs

La Protection civile a dressé un nouveau bilan ce dimanche à 13h00 concernant les feux de forêt en Algérie. Ses équipes ont enregistré 69 incendies depuis le début de la journée. Elles ont maîtrisé 43 foyers, mais 26 incendies restent actifs, mobilisant encore les moyens terrestres et aériens dans pas moins de 13 wilayas.

Skikda concentre le foyer le plus dense : neuf incendies y brûlent encore. Béjaïa et Guelma suivent avec trois foyers chacune. Mila compte pour sa part deux incendies. Les wilayas d’Annaba, Souk Ahras, Tizi Ouzou, Bordj Bou Arreridj, El Tarf, Jijel, Sétif, Tiaret et Relizane enregistrent chacune un incendie actif.

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À Annaba, les flammes progressent toujours dans la commune de Séraïdi, aux lieux-dits Bouzizi et Sidi Boumediene. Un village reste menacé. Trois avions bombardiers d’eau AT-802 appuient donc les pompiers sur ce front.

Dans la wilaya de Béjaïa, le feu ravage encore les maquis à Toudja, près du lieu-dit Souk El Djemaâ. À Aokas, l’incendie menace plusieurs villages, en particulier Tizi N’Berber et Tiziouane. Des avions bombardiers d’eau interviennent également sur cette zone. Un autre foyer reste actif à Derguina, au lieu-dit Aït Anane.

À Skikda, les pompiers luttent sur plusieurs fronts. Le feu progresse entre les zones de Sfsafa et Oued Zegar, à Aïn Kechra. À Chéraïa, dans la zone de Lakbiba, les flammes se rapprochent des habitations : trois avions AT-802 freinent donc leur avancée. Les équipes poursuivent par ailleurs des opérations d’extinction terrestres à Sidi Mezghiche, Zitouna et Aïn Cherchar, où les fronts de feu restent actifs. Elles interviennent aussi à Zerdaza, Ben Azzouz et Ramdane Djamel.

Guelma, Souk Ahras et Tizi Ouzou également touchées

Du côté de Guelma, l’incendie de Medjez Amar, dans la zone de Mechta El Betouma vers Beni Adi, menace directement des habitations. La wilaya d’Oum El Bouaghi envoie ainsi neuf véhicules en renfort pour épauler les équipes locales. Un second foyer se poursuit également à Nechmaya, dans la zone de Kbiba.

À Souk Ahras, le feu de forêt d’Aïn Zana, au lieu-dit Mechta El Argoub, se propage le long de la bande frontalière avec la Tunisie. Un canadair BE-200 vient donc appuyer les secours au sol. Enfin, à Tizi Ouzou, l’incendie d’Amsouhal touche toujours le village d’Ighil Aklimane.

Comme chaque été, la hausse des températures et la sécheresse de la végétation favorisent le départ des feux. Elles accélèrent aussi leur propagation dans le nord du pays. Ces conditions climatiques compliquent donc le travail des secours. Les équipes doivent en effet combiner des moyens terrestres et aériens pour circonscrire des foyers qui repartent parfois après un premier passage. La Protection civile appelle ainsi les citoyens à la vigilance. Elle rappelle aussi l’importance de signaler tout départ de feu le plus rapidement possible.

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Drame à Tamanrasset : deux enfants tués dans l’effondrement d’un mur

Outre la lutte contre les incendies, la Protection civile signale également un accident tragique survenu à Tamanrasset. Ses équipes interviennent à 6h50 pour un effondrement d’un mur en béton. Le drame se produit à l’intérieur d’une maison de trois pièces, dans le quartier de Hai Essalam, qui relève de la commune et de la daïra de Tamanrasset.

L’accident coûte la vie à deux enfants, âgés respectivement de 1 an et de 6 ans. Les secours transfèrent leurs corps à la morgue. Une femme de 40 ans souffre par ailleurs d’une blessure à la jambe droite. Les pompiers lui prodiguent les premiers secours sur place, puis l’évacuent vers l’hôpital local.

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