Incendies en Algérie : 12 accusés placés en détention provisoire

À la suite des récents feux de forêt qui ont touché de nombreuses wilayas du nord de l’Algérie, et qui ont provoqué la mort de 34 personnes, la Justice a ouvert des enquêtes préliminaires afin de déterminer les causes de ces incendies et d’en identifier les éventuels auteurs.

Dans un premier temps, les autorités judiciaires ont annoncé l’arrestation de plusieurs individus suspectés d’être impliqués dans les incendies de forêt (4 à Béjaïa, 3 à Skikda et 2 à Bouira). Hier, jeudi 27 juillet, le tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a annoncé les premières sanctions.

🔴 À LIRE AUSSI : Arrestation de 14 individus à Béjaïa et de 2 autres à Bouira

Ainsi, un communiqué du Procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed a indiqué que « le juge d’instruction à la section de lutte antiterroriste et contre le crime organisé transfrontalier a ordonné le placement de 12 mis en cause en détention provisoire, pour leur implication dans le déclenchement des feux de forêt dans plusieurs wilayas ».

La Section de Lutte antiterroriste et contre le crime organisé transfrontalier s’empare du dossier

« En application des dispositions de l’article 11 du Code de procédure pénale, le Procureur de la République, près le tribunal de Sidi M’hamed (…) informe l’opinion publique qu’il a été procédé, suite au déclenchement de feux de forêt dans plusieurs wilayas, et vu les résultats des enquêtes, à l’arrestation de 12 mis en cause », lit-on dans le communiqué.

Par la suite, la même source note que les parquets près les tribunaux d’Amizour et d’Akbou (Béjaïa) de Lakhdaria (Bouira), de Collo (El Taref), d’El Harrouch et de Tamalous (Skikda) se sont dessaisis des dossiers des mis en cause en faveur de la Section de Lutte antiterroriste et contre le crime organisé transfrontalier près le tribunal de Sidi M’hamed.

🔴 À LIRE AUSSI : Les incendies en Algérie ont fait 34 morts (bilan officiel)

En conclusion, le communiqué du Procureur de la République précise qu’une enquête judiciaire a été diligentée contre les mis en cause avant que le juge d’instruction n’ordonne leur placement en détention provisoire.