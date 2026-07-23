Incendies de forêt : L’État dévoile la date de versement des indemnisations

En déplacement dans la wilaya de Tlemcen, le ministre de l’Intérieur, Saïd Sayoud, a annoncé la mise en place accélérée des procédures de dédommagement pour les populations touchées par la récente vague d’incendies.

Alors que la situation sur le front des feux marque une nette amélioration, le gouvernement promet une prise en charge rapide des dégâts.

Le gouvernement passe à la phase de reconstruction et de soutien aux victimes après le passage des flammes. En visite officielle à Tlemcen ce jeudi, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a apporté des garanties quant à la rapidité de la réponse étatique.

L’ensemble des indemnisations financières et matérielles destinées aux sinistrés sera versé avant le début de la prochaine rentrée sociale.

🟢 A LIRE AUSSI : EN IMAGES. Le satellite européen Sentinel-2 révèle l’ampleur des incendies en Algérie

Accompagnant les familles endeuillées sur instruction directe de la présidence de la République, le représentant du gouvernement a tenu à réaffirmer le soutien inconditionnel des autorités.

Pour concrétiser cet engagement, des commissions d’évaluation ont été déployées sur le terrain. Leur mission consiste à dresser un inventaire exhaustif des pertes subies par les riverains afin de calibrer au plus juste le montant des aides à attribuer.

Plus de 160 foyers recensés en quelques jours

Cette annonce intervient alors que le pays sort d’un épisode critique. Entre jeudi et samedi dernier, les services de secours ont dû faire face à un déferlement d’incendies, avec plus de 160 départs de feu comptabilisés à travers plusieurs régions du pays.

Si la vigilance reste de mise, le ministre s’est voulu rassurant quant à l’évolution de la situation. Les efforts combinés des équipes d’intervention ont permis de circonscrire la totalité des foyers menaçant directement les zones habitées et les infrastructures.

🟢 A LIRE AUSSI : Le directeur général des forêts dévoile les causes de la propagation des feux en Algérie

Selon les autorités, la situation globale connaît désormais une nette stabilisation, permettant d’orienter prioritairement les moyens vers l’assistance aux sinistrés et la réparation des dommages.

Pour rappel, ce voyage officiel du ministre de l’Intérieur dans la région de Tlemcen s’est fait sur directive directe du chef de l’État, M. Abdelmadjid Tebboune.

Accompagné d’une importante délégation de haut niveau — comprenant notamment les ministres de la Santé et de la Solidarité nationale, ainsi que le patron de la Protection civile —, le ministre s’est rendu auprès des proches de Mohamed Marah, victime tragique des flammes dans la daïra d’Ouled Mimoun, pour leur exprimer le soutien sans faille et la compassion de la Nation.