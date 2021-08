Incendies, canadairs : Tizi Ouzou se rallume, les feux persistent

Il s’agit de feux de forets comme l’Algérie n’en a jamais vu auparavant. Un véritable enfer qui a ôté la vie à bien des innocents, et qui a pu réduire en cendre des villages, des villes et des forets. Pour la première fois, l’Algérie reçoit de l’aide de la part des pays européens afin de mettre un terme aux incendies, notamment de la France, qui a envoyé deux canadairs.

En effet, les canadairs envoyés par la France pour prêter main forte aux soldats du feu en Algérie sont arrivé au pays hier, comme l’avait confirmé le président Français Emmanuel Macron dans un Tweet. « Les deux Canadairs envoyés par la France en soutien au peuple algérien viennent d’arriver sur place. Ils prêteront main forte aux secours pour faire face aux terribles incendies auxquels l’Algérie est confrontée depuis plusieurs jours », a-t-il déclaré.

Tizi Ouzou : la terreur se rallume

Selon le dernier bilan dévoilé ce matin par la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC), la wilaya de Tizi Ouzou semble en avoir fini avec ses feux de foret, après une semaine infernale durant laquelle bien des drames ont eu lieu. Il est à rappeler que les canadairs français ont été déployés dans les forets de Tizi Ouzou, ce qui avait grandement aidé à l’extinction des feux.

Malheureusement, quelque minutes après son communiqué porteur d’espoir, la protection civile révèle que cinq nouveaux incendies se sont déclenchés à Tizi Ouzou aux environs de 11 h, aujourd’hui. Les régions touchées sont Ouadhia, Akbil, Ain El Hammam, Beni Douala et Larba Nath Irathen.

Les canadairs ont effectué hier plus de 32 tournées dans les zones touchées de Béjaia et de Tizi Ouzou. Sur une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, on peut voir la joie des villageois de la région d’Akfadou, à Béjaia, quand un des deux canadairs envoyés par la France effectue ses premières interventions.

Plus de 40 incendies ravagent encore le pays

Selon la protection civile 76 incendies ont été éteints à travers 15 wilayas du pays, dont 40 dans la wilaya de Tizi Ouzou seule. « 11 à El Taref, 8 à Béjaïa, 4 à Jijel, 4 à Blida en plus de l’extinction de deux incendies à Ain Defla, Souk Ahras, Medea et Skikda et un incendie à Tebessa, Annaba, Boumerdès et Bordj Bou Arrerid » détaille le communiqué.

En outre, plus de 40 incendies réduisent encore le pays en cendre. 5 nouveaux incendies se sont à nouveau déclenché à Tizi Ouzou, 9 à Jijel, 7 à Béjaia. El Tarf déplore 6 incendies, Guelma et Souk Ahras 3 incendies chacune, deux incendies se sont déclarés à Chlef et à Boumerdès, et un incendie à Annaba, Ain Defla et Mascara.