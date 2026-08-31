Incendies : Algérie Poste annonce une mesure exceptionnelle pour les sinistrés

Les incendies qui ont touché plusieurs régions d’Algérie ont également entraîné la perte ou la détérioration de documents et moyens de paiement. Face à cette situation, Algérie Poste annonce une mesure exceptionnelle destinée aux personnes directement touchées par les feux.

Pendant une période limitée, les cartes monétiques perdues ou endommagées dans les incendies pourront ainsi être remplacées gratuitement. Le dispositif concerne les personnes sinistrées en fonction de leur lieu de résidence.

Carte Edahabia perdue ou détruite dans les incendies : le remplacement sera gratuit pendant 10 jours

Algérie Poste a annoncé la mise en place d’un dispositif exceptionnel pour les personnes ayant perdu leur carte monétique ou dont la carte a été détruite par les flammes lors des récents incendies.

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La mesure permet aux bénéficiaires concernés d’obtenir gratuitement le remplacement de leur carte. Algérie Poste précise que cette opération restera valable pendant 10 jours.

Pour en bénéficier, les personnes touchées doivent se rendre au bureau de poste correspondant à leur lieu de résidence. Les services concernés vérifieront leur éligibilité avant d’engager les démarches nécessaires au renouvellement de leur carte.

Algérie Poste précise les démarches pour bénéficier du remplacement de la carte

Le dispositif repose donc sur une démarche directement auprès du bureau postal rattaché au domicile du sinistré. Les personnes concernées devront s’y présenter afin de permettre aux services d’Algérie Poste de vérifier leur situation.

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Une fois l’éligibilité établie, le bureau postal prendra les dispositions nécessaires pour procéder au renouvellement de la carte concernée, sans frais dans le cadre de cette mesure exceptionnelle.

Cette initiative doit permettre aux personnes touchées de retrouver plus rapidement l’accès aux services postaux et financiers associés à leur carte. Alors que la perte d’un moyen de paiement peut compliquer les démarches du quotidien.

Avec cette opération temporaire, Algérie Poste entend également assurer la continuité de ses services pour les citoyens confrontés aux conséquences des incendies.

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