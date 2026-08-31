Incendies en Algérie : la France se dit prête à « venir en aide » à Alger

Face aux violents incendies qui ravagent l’Algérie et ont déjà coûté la vie à au moins 12 personnes, la France tend la main. La porte-parole du gouvernement, Maud Brégeon, a réaffirmé la pleine disponibilité de Paris pour venir en aide à Alger.

Une assistance solidaire qui intervient dans un contexte stratégique de réchauffement des relations diplomatiques entre les deux nations.

À l’issue du Conseil des ministres ce lundi 31 août, la porte-parole du gouvernement français Maud Bregeon a indiqué qu’Emmanuel Macron exprimait le « soutien » de la France à l’Algérie. Le chef de l’État a réaffirmé la solidarité française face aux violents feux de forêt qui ont causé des pertes matérielles et humaines.

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Emmanuel Macron affirme que la France est prête à « venir en aide » à l’Algérie face aux incendies meurtriers

« Le président de la République a tenu, lors de ce Conseil des ministres, à rappeler que la France apportait son soutien à l’Algérie face aux feux et que donc nous réitérons notre disponibilité à leur venir en aide », a-t-elle dit devant la presse à l’Élysée.

À la suite des violents feux de forêt qui ont frappé le nord et l’est du pays, l’Algérie a instauré un deuil national de trois jours. En hommage aux victimes, l’ensemble des évènements culturels et des compétitions sportives a été suspendu.

Pour rappel, malgré les efforts de rapprochement initiés par Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune, les relations entre Paris et Alger restent complexes. Les deux nations peinent encore à dépasser la crise diplomatique majeure qui a marqué ces dernières années.

La peine de mort contre les pyromanes

Face aux violents feux de forêt de cet été, le président Abdelmadjid Tebboune a ordonné la révision du code pénal avant le 15 septembre. Cette réforme prévoit la peine de mort pour les auteurs d’incendies volontaires, avec une application effective des sentences qui met fin au moratoire jusqu’alors en vigueur.

Cette sévérité renforcée fait suite aux conclusions des services de sécurité, dont les investigations ont confirmé le caractère criminel et simultané de plusieurs départs de feu, ayant déjà mené à des arrestations. Les autorités font ainsi une distinction claire entre ces actes malveillants et les incendies provoqués par les conditions météorologiques extrêmes.

En parallèle du volet répressif, l’État s’engage à indemniser à 100 % l’ensemble des pertes matérielles, agricoles et immobilières subies par les habitants. Des commissions ont été déployées pour recenser les dégâts afin de verser ces aides financières avant la rentrée sociale.

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