Incendies à Tizi Ouzou : le bilan s’alourdit

La population de Tizi Ouzou vie actuellement des moments très difficiles. Dans la nuit du lundi au mardi 10 aout, la grande Kabylie a été frappée par des feux de forets ayant touchés plusieurs communes de la wilaya.

Jusqu’à hier Soir, la wilaya de Tizi Ouzou comptait trois décès. Aujourd’hui, malheureusement, le bilan s’est alourdit. Selon le dernier bilan de la protection civile, six décès sont à déplorer dans la vague d’incendies qui continue de se propager vers d’autres régions.

66 foyers d’incendies à Tizi Ouzou

Dans une déclaration à l’agence officielle, le responsable de la communication à la Protection civile, le capitaine Nassim Bernanoui, a fait savoir que 66 foyers d’incendies ont été recensés dans la wilaya de Tizi Ouzou durant les dernières 24 heures

« En tout, 19 feux de forets, dont 66 foyers d’incendies, ont été recensés dans la wilaya de Tizi-Ouzou où 13 communes ont été ravagées par les flammes », a-t-il dit.

« Les éléments de Protection de la ville de Tizi-Ouzou ont mobilisé des moyens considérables » pour maîtriser ces incendies et empêcher leur propagation, soit 900 agents, 12 colonnes mobiles et 200 camion-citerne », a ajouté le même responsable.

À noter que plusieurs incendies ont également été déplorés dans d’autres wilayas, à savoir 4 incendies à Jijel, 2 à Bejaia, Sétif (1 mort) et Annaba, et un à Blida, Tébessa, Bouira, Guelma, Khenchela et Boumerdès.