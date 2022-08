Incendies à Sétif et El Tarf : le bilan des décès s’alourdit

C’est une journée cauchemardesque que viennent de vivre les habitants de Sétif et d’El Tarf. Situées à l’Est de l’Algérie, les deux wilayas ont été marquées aujourd’hui par des feux de forets sans précédent ; causant des morts et des blessés.

Faisant face depuis ce matin à une vingtaine de foyers d’incendies ; les wilayas d’El Taref et Sétif ont connu, ce mercredi 17 aout, un lourd bilan de blessés et de décès.

Selon le dernier bilan des unités locales de la protection civile, 26 morts sont à déplorer sur les deux wilayas, dont 24 décès à El Taref. Une centaine de blessés est également à signaler à travers les deux villes de l’Est du pays.

D’autres wilayas ont connu aussi des feux de forets. Il s’agit en effet de Souk Ahras (4 incendies), Guelma et Skikda (2 incendies) et Tipaza, Jijel, Béjaïa et Tizi Ouzou (un incendie chacune).

À Souk Ahras, les flammes ont atteint plusieurs maisons, provoquant une grosse panique parmi la population locale. Des blessés ont été enregistrés, mais pas de mort, selon le dernier bilan de la protection civile locale.

Tebboune présente ses condoléances aux familles des victimes

Face aux ravages des feux de forets emportant plusieurs victimes à El Tarf et Sétif ; le président Abdelmadjid Tebboune n’a pas tardé à réagir.

Dans un communiqué rendu public par la présidence, le chef de l’Etat a présenté ses condoléances aux familles des victimes, mais aussi assuré le soutien de l’Etat pour venir à bout de ces feux de forets.

« Suite aux feux de forêt en cours dans certaines wilayas de l’est du pays ayant fait des victimes à El Tarf et Sétif, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune présente ses sincères condoléances et sa compassion aux familles des victimes, souhaitant prompt rétablissement aux blessés », lit-on dans le communiqué.

Le président a « assuré du soutien de l’Etat et de la pleine mobilisation des différents services à travers la réquisition de tous les moyens humains et matériels pour venir à bout des incendies et prendre en charge les blessés », a ajouté la même source.