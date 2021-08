Incendies à Médéa : arrestation de 3 criminels

Le juge d’instruction du tribunal de Sidi M’hamed a ordonné ce samedi 21 aout 2021, l’arrestation de 3 personnes impliquées dans les incendies qui ont ravagé Medea.

En effet, 3 hommes dans la trentaine ont été placés en détention provisoire pour avoir incendié plusieurs forets a Medea. Le juge d’instruction a ordonné hier soir la troisième chambre du tribunal de Sidi M’hame de placer les trois accusés en détention provisoire dans l’établissement pénitentiaire de Kolea.

Les criminels ont filmé leurs méfaits

Les mis en causes (B. M), (B.S) et (B.F) qui sont originaires de la wilaya de Médéa ont été inculpés d’actes subversifs, compromettant la sécurité de l’État et semant la terreur parmi la population. Ces derniers sont également accusés de faire partie d’une organisation terroriste qui a porté atteinte à l’environnement en déversant des substances inflammables mettant ainsi, en danger les vies humaines, animales et l’environnement.

Par ailleurs, les accusés ont été amenés vers 9 h 15 du matin au tribunal de Sidi M’hamed. Par une division du bataillon régional de la gendarmerie nationale de la wilaya de Medea. Ils avaient été surpris par des agents de sécurité en train de mettre le feu à une forêt dans cette même wilaya.

Dans leurs téléphones portables, les gendarmes ont trouvé des vidéos de ces criminels dans lesquelles on peut les voir documenter leurs méfaits. Après avoir comparu devant le procureur de la République, ils ont été déférés au juge d’instruction de la troisième chambre. Lequel a ordonné leur mise en détention provisoire immédiate.