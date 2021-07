Incendies à Khenchela : un bilan environnemental catastrophique

Le sous directeur de la protection du patrimoine forestier à la Direction générale des forêts, Abdelghani Boumessaoud, a révélé que l’ampleur des dégâts des incendies qui ont ravagé la wilaya de Khenchela équivalent à quatre fois le nombre total d’incendies enregistrés au niveau national.

En effet Boumessaoud a confirmé, ce samedi 10 juillet 2021, sur les ondes de la chaîne1, que les incendies dans la Wilaya de Khenchela étaient prémédités.

Le même porte-parole a indiqué que 247 incendies ont été enregistrés depuis début mois de juin dernier jusqu’au 9 juillet, causant des dégâts sur une superficie de 740 hectares, dont 247 hectares de forêts, 202 hectares de brousse et 149 hectares de buissons.

Les efforts pour éteindre les feux de forêt d’Ain Mimoun, Chelia et Bouhamama dans le chef-lieu de Khenchela se poursuivent pour le septième jour consécutif, selon la Direction locale de la protection civile.

Le feu n’est pas entièrement éteint

Par ailleurs, le directeur de wilaya de la protection civile, le commandant Abdelmalek Boubartakh, a déclaré que les équipes intervenant au niveau des foyers d’incendie à travers les forêts de Khenchela « se démènent afin de terminer le processus d’extinction de l’incendie dans les prochaines heures ».

Le responsable a ajouté que la situation était largement maîtrisée, notant qu’hier matin, les incendies qui sévissaient dans la forêt située à Tamza, près du carrefour menant à la commune de Bouhamama, ont été éteints.

Boubartakh a indiqué que les agents de la protection civile et des forêts, soutenus par des membres de l’Armée nationale populaire et des citoyens volontaires, continuent d’éteindre les feus brûlant dans les forêts de Djebel Feraoun et dans les communes de Tamza, Chelia et Bouhamama, qu’il décrit comme étants des « foyers sensibles » qui peuvent se réanimer, selon lui, à tout moment par des températures élevées et la vitesse du vent.