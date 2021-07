Incendies à Khenchela : des ministres dépêchés sur place

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Beldjoud et le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdani, sont arrivés à la wilaya de Khenchela ce vendredi 9 juillet 2021, pour une visite de travail et d’inspection des dégâts causés par la catastrophe naturelle qui touche la wilaya depuis maintenant plus de quatre jours.

Le ministère de l’Intérieur a révélé dans une publication sur sa page officielle que les deux ministres ont suivi l’évolution de la situation lors de leur visite d’inspection au Centre d’opérations de Bouhamama.

Jeudi, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné aux ministres de l’Intérieur et de l’Agriculture de se déplacer dans la Wilaya de Khenchela et de surveiller l’évolution de la situation en ce qui concerne les forêts touchées par les incendies et les dégâts causés par les flammes.

La gendarmerie nationale a arrêté trois personnes soupçonnées d’être impliquées dans les incendies de Khenchela en mettant le feu aux forêts d’Ain Mimoun dans la commune de Tamza.

Une situation loin d’être maîtrisée selon les habitants de la région

En raison de la gravité de ces incendies et le manque de moyens matériaux, les internautes ont massivement diffusé un hashtag appelant au sauvetage des forêts où a commencé la glorieuse révolution de libération. D’après les habitants de la région, la situation est loin d’être maîtrisée, car tous les foyers d’incendie n’ont pas été éliminés.

Bien que les pompiers appuyés par des volontaires s’échinent nuit et jour à éteindre les incendies, les flammes se rapprochent dangereusement des villes et poussent des dizaines de familles à quitter leurs foyers.

Sur certaines pages Facebook de la région on peut lire des témoignages de citoyens de la région qui assurent que les quantités d’eau mises à disposition des autorités compétentes sont loin d’être suffisantes afin d’éteindre tous les incendies qui ont dévasté la région. Ces derniers se disent aussi exténués après plus de quatre jours de lutte interrompue contre cette catastrophe environnementale.